Як завжди мати прекрасний вигляд: зірка "Скаженого весілля" поділилася своїми б'юті-лайфхаками
Українська акторка Катерина Файн, яка стала зіркою 3 частини популярного комедійного фільму "Скажене весілля", завжди має бездоганний вигляд. Дівчина зізналася, що у цьому їй допомагають деякі б'юті-секрети та відкрила їх.
Джерело:ТСН
У Катерини виразні риси обличчя, здорова шкіра і блискуче волосся. Досягти такої ефектної зовнішності акторці допомагають б'юті-лайфхаки.
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Б'юті-лайфхаки Катерини Файн
- Замість гелю для укладання брів можна використовувати звичайний гребінець з рівними густими зубцями, скроплений лаком для фіксації волосся.
- До косметики для догляду за шкірою можна додавати вітаміни у капсулах: A – для покращення роботи сальних залоз, боротьби зі запаленнями, активізації продукування колагену, E – для загоєння, відбілення і захисту шкіри, D – для пружності і тонусу дерми.
- Додавайте волоссю прикореневого об'єму. Для цього сушіть локони вниз головою, а потім біля коренів зробіть гофре.
- Магазинний пілінг-скатку замінюйте капсулами кальцію хлориду, дитячим милом і ватою.
- Щоб автозасмага зникала рівномірно, користуйтеся харчовою содою і губкою. Також вам у нагоді стануть скраб або рослинна олія. Перед цим Катерина радить прийняти ванну, а потім промокнути тіло вологим махровим рушником.
- Для ефекту довгих і підкручених вій фарбуйте їх тушшю від самих коренів, а зверху на краю затримуйте щіточку на 5 – 7 секунд.
- Брудні залишки від туші на повіках можна прибрати чистою сухою ватною паличкою, коли вони повністю висохнуть.
- Щоб запах парфумів зберігався довго, наносіть їх також на чисте волосся.
- Коли потрібно швидко зібратися, робіть "смокі-айс за 5 хвилин". Б'юті-лайфхак Катерини: наносіть базу під тіні, підведіть верхню і нижню зовнішню частину повік, а також промалюйте внутрішню, розтушуйте пензлем чорний олівець і на основній ділянці повіки розподіліть тіні темних відтінків.
- Якщо немає часу перемальовувати невдалі стрілки, то просто розтушуйте їх спеціальним пензлем, поки олівець не висох.
- Щоб отримати ніжний ефект глянцевої шкіри, українська акторка додає до свого тонального крему трішки хайлайтера, перемішує продукти і отримує красивий сяйливий тон.
- "Для волосся у мене є спеціальна тонка плойка. Після того, як висушила феном, я ділю волосся на 6 рівних частин і накручую, потім розділяю пальцями. Займає у мене це 10 хвилин максимум і зачіска готова", – каже зірка "Скаженого весілля".
- Аби приховати відрослі нігті, Катерина має корисний б'юті-лайфхак: "Я грубою пилочкою спилюю біля кореня перепад, а зверху наношу звичайний лак з великими блискітками у 2 шари".
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