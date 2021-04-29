Популярная украинская певица Надя Дорофеева всегда поражает своих поклонников безупречным внешним видом. Несмотря на то, что звезде часто приходится носить на своем лице грим, ее кожа остается идеальной. Наконец Надя открыла свои бьюти-секреты по уходу за кожей.

По случаю юбилейного 10 сезона тревел-шоу "Орел & Решка" Надя Дорофеева стала ведущей одного из выпусков. А после этого дала эксклюзивное интервью, в котором между прочим рассказала о своих любимых бьюти-ритуалах.

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Как Надя Дорофеева ухаживает за кожей

Певица отмечает, что ее график расписан буквально по минутам. Кроме того, что она успевает снимать клипы и ролики для косметического бренда, записывать новые песни, репетировать и даже стать ведущей одного из выпусков тревел-шоу "Орел & Решка", девушка каждый день находит время для длительных банных процедур.

В детстве мы жили большой семьей в квартире, в душ ходили по очереди, подгоняли друг друга. Поэтому сейчас душ для меня – место счастья и любви. Я могу проводить там много времени,

– признается Надя Дорофеева.

В частности, исполнительница тратит много времени на уход за лицом. Даже после тяжелого дня Надя не может пойти спать, пока не выполнит процедуру демакияжа.

Главное для меня – очищение. Я очень хорошо в конце дня умываюсь – мицеллярной водой, двухфазной маслом для снятия макияжа, специальным гелем с водой, затем протираю лицо тоником и увлажняю. Помните: очистить кожу – очень важно. Всякие кремы могут быть разводом, а вот очистки – это то, что нужно делать обязательно,

– отмечает известная певица.