Вакуумна чистка обличчя в домашніх умовах: що потрібно знати перед проведенням процедури

11 березня 2021 , 22:57
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Джерело:

tochka.net

Нерівний колір обличчя, чорні цятки, недоліки у Т-зоні – те, з чим може впоратися вакуумна чистка. Процедуру можна провести в домашніх умовах, а ефект отримати салонний. Проте перед цим варто дізнатися, у чому полягає користь вакуумної чистки, які у неї є переваги та недоліки і як правильно повторювати процедуру самостійно.

Косметика, брудне повітря та інші зовнішні фактори сприяють швидкому закупорюванню пор. За допомогою вакуумної чистки можна повернути шкірі ідеальний вигляд.

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Що потрібно знати про вакуумну чистку обличчя

Вакуумна чистка обличчя проводиться за допомогою апарата, який можна придбати у спеціалізованих б’юті-крамницях. Це ще один спосіб догляду за шкірою в домашніх умовах. Спеціальний прилад призначений для очищення пор. Проте слід ретельно підходити до його вибору, а також правильно повторити послідовністю кроків під час процедури.

Переваги, недоліки, протипоказання вакуумної чистки

  • Переваги: результат помітний одразу після першого використання, апарат глибоко очищує пори, активізує обмін речовин, стимулює вироблення колагену і еластину, пришвидшує окислювально-відновлювальні процеси.
  • Недоліки: вагітним не можна робити вакуумну чистку обличчя, під час процедури приладом не можна торкатися ділянок навколо очей, серця, щитовидної залози, статевих органів, зокрема, заборонено проводити апаратом по місцях, у яких ви робили контурну пластику чи маєте імплантати.
  • Протипоказання, про які потрібно знати перед випробовуванням методу такої чистки: дерматологічні захворювання, проблеми зі серцево-судинною системою, невралгія лицьового нерва, вагітність, щелепно-лицьова хвороба, онкологічне захворювання, гострі запальні процеси.

Як вибрати апарат для чищення обличчя ультразвуком

  • Потужність. Один із найважливіших показників. Зверніть увагу на те, що чим потужнішим буде апаратам, тим глибше він очищуватиме пори.
  • Вага. Вам доведеться довго тримати прилад під кутом 45 градусів, тому обирайте комфортну вагу, щоб рука швидко не втомилася.
  • Компактність і зручність. Перш ніж зробити покупку, переконайтеся, що вам зручно тримати апарат в руці.
  • Виробник. Віддавайте перевагу маркам, які є авторитетними на ринку краси та мають хороші відгуки від покупців.
  • Ціна. Експерти в індустрії краси рекомендують середній ціновий сегмент, але насамперед звертайте увагу на свої фінансові можливості.
  • Функціонал. Подумайте, які функції вам потрібні, а без яких ви зможете обійтися, щоб не переплачувати за зайві "фішки".

Як робити вакуумне очищення обличчя

  • Ретельно очистіть обличчя від косметики і бруду за допомогою тоніка або спеціального молочка.
  • Розпарте шкіру, аби відкрити пори.
  • Переходіть до нанесення гелю-провідника, який є необхідним, бо при контакті з повітрям хвилі не працюють.
  • У процесі процедури тримайте ложечку або лопатку так, щоб вона утворювала кут 45 градусів.
  • Проводіть рухи проти масажних ліній.
  • Опісля нанесіть живильний крем.

Перед проведенням вакуумної чистки в домашніх умовах рекомендуємо додатково проконсультуватися з косметологом-дерматолом.