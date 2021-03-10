На активні вугрі краще не наносити багато косметики. Проте інколи необхідно замаскувати прищ за допомогою консилера. Тому вам знадобляться поради для створення особливого макіяжу, якщо у вас є акне.

Косметика – це лише тимчасове рішення, яке допоможе приховати акне на обличчі. Якщо ваші прищі мають хронічний характер, то варто звернутися до спеціаліста. Дізнайтеся: Як смартфон шкодить шкірі і що з цим робити: поради Нанесення макіяжу на шкіру з акне: поради Чисте обличчя. Незалежно від стану шкіри, варто починати створення макіяжу з очищення обличчя. Якщо наносити косметику на липке або вкрите брудом обличчя, то можна лише спровокувати збільшення кількості прищів. Тому користуйтеся спеціальними очищувальними засобами проти акне, які здатні балансувати жирність шкіри та мають у своєму складі такі компоненти, як саліцилова кислота, олія чайного дерева або деревне вугілля.

Незалежно від стану шкіри, варто починати створення макіяжу з очищення обличчя. Якщо наносити косметику на липке або вкрите брудом обличчя, то можна лише спровокувати збільшення кількості прищів. Тому користуйтеся спеціальними очищувальними засобами проти акне, які здатні балансувати жирність шкіри та мають у своєму складі такі компоненти, як саліцилова кислота, олія чайного дерева або деревне вугілля. Спробуйте пластир проти прищів. Коли акне активне, варто утриматися від мейк-апу. Проте, якщо є необхідність перекрити висипи косметикою, то насамперед нанесіть трішки кліндаміцину або скористайтеся пластиром проти прищів, а тоді переходіть до створення макіяжу. Перед наклеюванням таких пластирів слід проконсультуватися з лікарем, аби переконатися, що вони вам не нашкодять. View this post on Instagram A post shared by NERGER M&O ARTISTS (@nergermao) Тримайте у чистоті пензлі та спонжі для макіяжу. Бактеріальні інфекції швидше розмножуються на шкірі, яка має акне. Тому ще раз переконайтеся, що ви використовуєте чисті інструменти для нанесення косметики. Перед використанням завжди дезінфікуйте їх, а також можна продезінфікувати деякі продукти для макіяжу за допомогою спеціального очищувального спрею: тверді помади, рум’яна, палітри тіней, щільні основи.

Бактеріальні інфекції швидше розмножуються на шкірі, яка має акне. Тому ще раз переконайтеся, що ви використовуєте чисті інструменти для нанесення косметики. Перед використанням завжди дезінфікуйте їх, а також можна продезінфікувати деякі продукти для макіяжу за допомогою спеціального очищувального спрею: тверді помади, рум’яна, палітри тіней, щільні основи. Користуйтеся косметикою, призначеною для шкіри, схильної до акне. Власницям жирного чи сильного до акне типу шкіри слід ретельніше підходити до вибору косметичних засобів. Адже така дерма є більш чутливою до впливу зовнішніх чинників, тому на ній легше спричинити подразнення і роздратування. Зокрема, велика кількість вугрів виникає саме через активне вироблення шкірного сала. Вугрі також підвищують чутливість шкіри, роблять її вразливішою до подразнень і ушкоджень. Тому вибирайте безолійні, некомедогенні продукти, що не закупорюватимуть пор. Користуйтеся тональним кремом, який не зволожуватиме надмірно шкіру, а буде легким і без аромату. View this post on Instagram A post shared by NERGER M&O ARTISTS (@nergermao) Познайомтеся з мінеральною косметикою. Такі продукти ідеально підходять для схильної до акне або чутливої шкіри. Адже вони містять менше хімічних речовин. Зверніть увагу на косметику на основі продуктів для догляду, яка водночас допомагатиме шкірі та забезпечуватиме потрібне покриття. Наприклад, праймери зі зволожувальними інгредієнтами, тональна основа зі SPF, натуральні тіні, створені з екстрактів органічних фруктів, та інші.