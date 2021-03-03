Чи варто ополіскувати волосся яблучним оцтом: 5 причин від лікаря-трихолога

Ополіскування волосся яблучним оцтом називають "бабусиним методом". Проте користь такої маніпуляції підтверджує Тонні Чаар – один із найбільш авторитетних трихологів Торонто, який свого часу допоміг Кім Кетрол, зірці культового серіалу "Секс і місто", побороти проблеми з волоссям.

Тоні Чаар запевняє, що яблучний оцет може слугувати альтернативою сучасного бальзаму для ополіскування волосся після миття. "Головна перевага оцтового ополіскування – воно підходить усім типам волосся, пофарбованому чи ні, прямому чи хвилястому, короткому чи довгому, сухому чи жирному. Я віддаю перевагу яблучному чи виноградному оцту, але ні в якому разі не розведеній есенції: тільки натуральний продукт", – наголошує лікар-трихолог.

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Користь оцту для волосся

Об’єм. Якщо у вас тонке і не надто густе волосся, то оцет зможе впоратися із функцією спеціальних спреїв чи пудри. Важливо, після ополіскування не змивати оцет водою: дозвольте волоссю висохнути, а специфічний запах вивітриться через годину.

Якщо у вас тонке і не надто густе волосся, то оцет зможе впоратися із функцією спеціальних спреїв чи пудри. Важливо, після ополіскування не змивати оцет водою: дозвольте волоссю висохнути, а специфічний запах вивітриться через годину. Захист кольору. Тонні Чаар каже: "Фарбоване волосся довше зберігатиме свій колір, якщо 2 – 3 рази на тиждень ополіскувати його оцтом, який зберігатиме лусочки кутикули волосин закритими, що допоможе запобігти швидкому вимиванню пігменту".

Тонні Чаар каже: "Фарбоване волосся довше зберігатиме свій колір, якщо 2 – 3 рази на тиждень ополіскувати його оцтом, який зберігатиме лусочки кутикули волосин закритими, що допоможе запобігти швидкому вимиванню пігменту". Блиск. Через окремі причини волосся тьмяніє та втрачає природне сяйво, а оцет може повернути йому шовковий блиск. Також продукт буде корисним для прихильних стайлінгових засобів, які закупорюються у мікротріщинках на поверхні волосин, чим потовщують їх і забирають можливість відображати блиск. За допомогою оцту можна прибрати ці залишки мусів і пінок та розгладити поверхню волосин.

Через окремі причини волосся тьмяніє та втрачає природне сяйво, а оцет може повернути йому шовковий блиск. Також продукт буде корисним для прихильних стайлінгових засобів, які закупорюються у мікротріщинках на поверхні волосин, чим потовщують їх і забирають можливість відображати блиск. За допомогою оцту можна прибрати ці залишки мусів і пінок та розгладити поверхню волосин. Чистота. Шампуні, призначені для щоденного використання, не завжди ефективно очищують волосся. Тому hair-стилісти рекомендують використовувати спеціальні засоби. Проте оцет може впоратися не гірше. Для цього його слід використовувати після миття волосся, але не як ополіскувач, а як шампунь, скуйовджуючи волосся і масажуючи шкіру голови.

Шампуні, призначені для щоденного використання, не завжди ефективно очищують волосся. Тому hair-стилісти рекомендують використовувати спеціальні засоби. Проте оцет може впоратися не гірше. Для цього його слід використовувати після миття волосся, але не як ополіскувач, а як шампунь, скуйовджуючи волосся і масажуючи шкіру голови. Легке розчісування. "Жоден кондиціонер чи бальзам не роблять волосся таким легким і сприятливим для розчісування, як яблучний оцет. Особливо це оцінять власниці кучерявих локонів", – наголошує лікар трихолог з Торонто.

Як користуватися оцтом для волосся

Помийте голову звичним способом, використовуючи улюблений шампунь. Коли ретельно вимиєте залишки шампуню стічною водою, то сполосніть шевелюру під прохолодним душем. Потім перекиньте волосся наперед і поливайте оцтом на маківку голови, щоб рідина рівномірно стікала по пасмах від коренів до кінців. Для волосся середньої довжини використовуйте не більше чашки оцту. Дозвольте йому стекти якомога більше, а потім або залишайте так, або змийте продукт прохолодною водою. Аби отримати кращий результат, відмовтеся від сушіння волосся феном.