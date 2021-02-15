Як правильно сушити волосся феном, щоб воно було здоровим і блискучим
Напевно, кожна жінка помічала, що після візиту до hair-стиліста її волосся має більш доглянутий вигляд, ніж після укладки в домашніх умовах. Секретом здорового і блискучого волосся є техніка його висушування феном.
Джерело:Elle
Аби правильно використовувати фен та щітку для висушування і розчісування волосся, слід дізнатися про декілька базових б’юті-правил. Таким чином вам вдасться уникнути посічених кінців, а локони матимуть сяючий і об’ємний вигляд.
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Як правильно сушити волосся феном
- Витирайте волосся рушником. Кінчики шевелюри можуть сіктися не лише через дефіцит вологи, а й її надлишок. Тому після миття голови дозвольте рушнику увібрати якомога більше води. Важливо знати, що мокре волосся не можна сильно терти, бо це травмуватиме кутикулу. Голлівудські стилісти рекомендують не використовувати рушник зі звичайної тканини, а промочувати волосся паперовими серветками.
- Сушіть. Якщо дозволяти волоссю повністю сохнути природним шляхом, то через надто довгий контакт з водою руйнуватиметься кутикула, яка відповідає за гладкість і блиск пасм, а також сіктимуться кінці.
- Не сушіть волосся, згинаючи голову внизу. Такий лайфхак для додання об’єму волоссю hair-стилісти радять не використовувати. Вони переконані, що таким чином об’єм навпаки швидше зникни, бо описаний спосіб висушування робить волосини гладкими. Натомість можна нахиляти голову з одного боку на інший і начісувати волосся біля коренів гребінцем.
- Холодне обвіювання. Аби ваші локони не втратили всієї вологи, були гладкими і блискучими, не нехтуйте режимом холодного обвіювання у феї. Можна чергувати його з гарячим повітрям, аби укладка не втратила першочергового вигляду протягом тривалого часу.
- Не сушіть до кінця. Експерти в індустрії краси радять залишати волосся трішки недосушеним. Таким чином волога повністю не випарується зі структури волосин і вам вдасться никнути травмування їхнього захисного бар’єру. Аби закрити лусочки волосяної кутикули, завершуючи сушіння, переводіть фен у режим холодного обвіювання.
- Використовуйте насадку-концентратор. Зазвичай таке доповнення йде у комплекті з кожним феном. Насадка-концентратор допомагає спрямувати хаотичний потік повітря за напрямом росту волосся. Зокрема, варто дотримуватися правильного алгоритму висушування волосся: розділіть шевелюру на середні пасма та сушіть кожне з них окремо, скеровуючи потік повітря з фену від коренів до кінців. Таким чином ви зможете позбутися від пухнастості волосся, зробити його гладким і блискучим.
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