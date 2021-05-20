Весільні зачіски поза часом: приклади для натхнення, які завжди в моді

Весільна зачіска повинна відповідати водночас декільком вимогам: зберегти красивий вигляд протягом всього дня, вдало виглядати на фото і бути актуальною. Аби бути впевненою у своїй бездоганності в особливий день вашого весілля, вибирайте ту зачіску, яка ніколи не вийде з моди.

Важливо, щоб весільні зачіски залишалися актуальними, незалежно від часу. Тому Максим Рокицький, арт-директор перукарні Belka і творчий партнер L'Oreal Professionnel, поділився порадами для наречених щодо вибору укладки.

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Весільні зачіски, які ніколи не вийдуть з моди

Низький гладенький пучок

Головна перевага зачіски в її універсальності. Низький гладенький пучок вдало доповнить як будь-який фасон весільної сукні, так і костюм зі штанами. Також ви можете бути впевнені, що пучок збереже свій першочерговий вигляд протягом всього дня. Проте таку зачіску потрібно розплітати акуратно, щоб не травмувати волосини. Краще після весілля знову відвідати свого hair-стиліста.

Голлівудські хвилі

Якщо ви прагнете для свого весілля створити б'юті-образ у стилі червоної доріжки, то голлівудські хвилі на волоссі підійдуть до сукні A-силуету з відкритою ділянкою декольте, плечей чи спини. Важливо додати, що таку укладку краще не робити на тонкій і м'якій шевелюрі, бо вона швидко втратить об'єм і форму. Тому прихопіть засіб для стайлінгу зі собою.

Локони, зібрані вгорі

Класична грецька зачіска чи розслаблена висока укладка в поєднанні зі спадаючою легкою сукнею безумовно завжди буде в моді. Якщо ви не плануєте на своєму весіллі сидіти на місці, а, навпаки, багато рухатися, то красиво зберіть локони вгорі. Зокрема, для неформальної частини вечірки їх можна буде легко розпустити і зробити свій образ цікавішим.

Хвилясте волосся, зачесане біля обличчя

Такою укладкою варто доповнити закриту сукню з відкритою спиною чи плечима. Якщо ви віддаєте перевагу класичним весільним образам у стилі принцеси Disney, то хвилясте волосся, зібране біля обличчя, стане ідеальною весільною зачіскою для вас.

Об'ємний пучок

Тренд на натуральність надовго залишиться з нами. Тому зачіски з ефектом "повітря у волоссі" найбільше відповідають глобальній б'юті-тенденції. Доповнити низький об'ємний пучок можна мінімальним макіяжем з акцентом на сяючу шкіру.