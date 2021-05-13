Довге, густе, розкішне волосся – одна із головних фішок відомої фотографині й експертки реаліті-шоу "Супер Топ-модель по-українськи", яке вкотре показував "Новий канал". Соня Плакидюк на власному досвіді перевірила дієвість декількох секретів довгих і здорових локонів.

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Як мати красиве волосся: секрети Соні Плакидюк

Насамперед Соня наголошує, що про волосся потрібно дбати як ззовні, так і зсередини.

Дуже важливо розуміти, що красиве волосся – це не лише догляд ззовні, але й зсередини: якісне харчування, вітаміни по дефіциту, щадний стайлінг, термозахист і правильно підібрані шампунь, кондиціонер, маска працюють в комплексі,

– розповідає Соня.

Саме тому fashion&celebrity-фотографиня завжди їсть багато корисних жирів. Серед них: авокадо, горіхи й таке інше. А також вона п'є корисні добавки.



Неймовірне волосся української фотографині / Пресслужба "Нового каналу"

Зокрема, Соня багато уваги виділяє й доглядовим засобам: вона ретельно підбирає їх і чергує.

Користуюся термозахистом і якісними приладдям для стайлінгу. Також завжди використовую кондиціонер і дуже часто – зволожувальну живильну маску. А ще ніколи не лягаю спати з мокрою головою,

– ділиться власним досвідом експертка модельного реаліті-шоу.



Як доглядає за волоссям Соня Плакидюк / Пресслужба "Нового каналу"