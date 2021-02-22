Весеннее окрашивание волос 2021: модные варианты, которые всем нравятся
Весна – пора, когда каждая женщина стремится освежить свой имидж. Если вы хотите кардинально изменить цвет волос или просто обновить оттенок, то стоит узнать о последних hair-трендах. Весной 2021 в моде будут разнообразные оттенки: от ярких красочных до темных шоколадных.
Источник:Cosmopolitan
Трендсеттеры со всего мира рекомендуют решаться на окрашивание волос этой весной. Например, Кайли Дженнер, Эдисон Рей, Эллисон МакНамара уже заранее подготовились к новому бьюти-сезону.
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Модные оттенки для окрашивания волос 2021, которыми все восхищены
Окрашивание розовым оттенком на примере Кайли Дженнер
Темный шоколад, как у Эдисон Рей
Модный пепельный "блонд" от Ellen V Lora
Манящий медный цвет, как у Эллисон МакНамара
Волшебная идея от Рози Гантингтон-Уайтли: белокурый с оттенками русого
Maria Thattil и ее теплые каштановые волосы
Оттенок черной ночи от Кендалл Дженнер
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