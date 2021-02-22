Весна – пора, когда каждая женщина стремится освежить свой имидж. Если вы хотите кардинально изменить цвет волос или просто обновить оттенок, то стоит узнать о последних hair-трендах. Весной 2021 в моде будут разнообразные оттенки: от ярких красочных до темных шоколадных.