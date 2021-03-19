Популярная британская певица Дуа Липа поражает своими красивыми и трендовыми бьюти-образами. По случаю международной музыкальной премии Грэмми-2021 звезда создала макияж в розовых мерцающих оттенках, который сразу начали повторять девчонки со всего мира и делиться своими результатами в инстаграме.

Певица поделилась фотографиями, на которых детально можно разглядеть ее волшебный мейкап, на своей инстаграм-странице. Подписчикам знаменитости, которых у нее почти 63 миллиона, стало интересно, как сделать похожий макияж. Так как он не только соответствует модным тенденциям, но и является универсальным, удачно дополняя любой образ.

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Как повторить модный макияж в стиле Дуа Липы

Секретом удачного макияжа в розовых мерцающих оттенках является возможность миксовать несколько оттенков: светлые с более насыщенными. Таким образом удастся избежать усталого вида лица.

На подвижное веко наносите белые или серебристые блестки или такие, которые будут соответствовать тону теней. Эта манипуляция позволит визуально открыть и освежить взгляд.

Тщательно растушевывайте тени после нанесения, легонько подведите линию роста ресниц черной гелевой подводкой. Завершая макияж глаз, эффектно накрасьте верхние и нижние ресницы черной тушью.

На губы нанесите полупрозрачную помаду или блеск. Помните, что главный акцент в мейкапе должен быть на глаза, поэтому выбирайте максимально естественные оттенки помады или блеска.

Вдохновляйтесь стильным и очаровательным бьюти-образом Дуа Липы, и попробуйте повторить сияющий и весенний макияж на себе.