Модельный дебют Роми состоялся в 2011 году. С тех пор девушка продолжает восхищать своим чувством стиля, улыбкой и красотой. Модельные бьюти-секреты пригодятся каждой девушке.

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Советы по красоте от Роми Стрейд

Первый бьюти-совет от косметолога Роми Стрейд: "Всегда используйте средства с SPF. Солнце однозначно негативно влияет на кожу".

Роми Стрейд: "Всегда используйте средства с SPF. Солнце однозначно негативно влияет на кожу". Знаменитая модель имеет несколько правил, которых придерживается перед выходом из дома. "Я стараюсь придерживаться принципа "чем меньше, тем лучше", тем больше на работе я ношу много макияжа. И все же, я часто пользуюсь бронзером и средствами для бровей. Сначала я использую увлажняющее средство, потом – солнцезащитное. Затем наношу на лицо чуточку бронзера, закручиваю ресницы и подрисовываю их тушью. Брови оформляю в конце", – поделилась Роми.



Как всегда быть красивой / Фото из инстаграма @romeestrijd

Красота изнутри. "Ангел" Victoria's Secret отмечает: "Я уверена в одном – чем лучше вы питаетесь, тем лучше выглядите".

"Ангел" Victoria's Secret отмечает: "Я уверена в одном – чем лучше вы питаетесь, тем лучше выглядите". О своей любимой тренировке звезда рассказывает: "Мне нравится переключаться. Я занимаюсь с дополнительным весом – это помогает мне чувствовать себя сильной. После длительных прогулок я чувствую себя здоровой, а мышечную боль снимаю с помощью пилатеса и стретчинга".

звезда рассказывает: "Мне нравится переключаться. Я занимаюсь с дополнительным весом – это помогает мне чувствовать себя сильной. После длительных прогулок я чувствую себя здоровой, а мышечную боль снимаю с помощью пилатеса и стретчинга". По словам Роми Стейд, секрет красоты, который все скрывают, – это улыбка . Улыбка – это лучшее из всего, что может носить женщина, в частности вместе с увлажненной кожей.

. Улыбка – это лучшее из всего, что может носить женщина, в частности вместе с увлажненной кожей. "Кофеин плохо влияет на кожу", – этот бьюти-миф Роми считает ложным.



О внешности нужно заботиться / Фото из инстаграма @romeestrijd