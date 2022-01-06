Під час свят також необхідно турбуватися про шкіру. За допомогою ефективних масок можна пом'якшити наслідки для обличчя від перенесеного стресу.

Варто знати Який б'юті-трюк використовує Емілі Ратажковскі, щоб виглядати молодшою

3 домашні маски, які допоможуть швидко відновити шкіру

Вівсяна маска з бананом

Вівсяна маска володіє глибокою зволожувальною властивістю. Також корисні інгредієнти відновлюють захисний бар'єр шкіри і підвищують її пружність. Банан у складі цієї маски покращує колір обличчя, розгладжує зморшки і видаляє з поверхні дерми ороговілі частинки.

Що вам знадобиться для приготування?

2 столові ложки вівсяних пластівців;

половина банану;

2 столові ложки несолодкого творогу.



Домашні маски для здоров'я шкіри / Фото з інстаграму @katherinelond

Маска з картопляним крохмалем

Картопляний крохмаль є унікальним компонентом, бо містить у собі багато вітамінів, корисних мікроелементів, зокрема ніацину, залізо, калій і вітамін C. Продукт стимулює роботу всіх структур тканин, активує ріст нових клітин і швидко відновлює шкіру після стресу, зменшуючи почервоніння і надаючи їй сяйливого вигляду.

Що вам знадобиться для приготування?

15 грамів картопляного крохмалю;

80 мілілітрів свіжовичавленого морквяного соку;

100 мілілітрів теплої кип'яченої води;

25 грамів жирної сметани.



Як відновити шкіру після свят / Фото з інстаграму @katherinelond

Маска з апельсиновим соком і медом

Завдяки апельсиновому соку можна чудово освіжити і тонізувати шкіру. Така маска найбільше підійде власницям жирного і комбінованого типу дерми. Потужне поєднання апельсинового соку з натуральним медом очистить пори, посприяє відновленню колагену і зволоженню шкіри. Додамо, що мед володіє антисептичними, протизапальними, очищувальними і зволожувальними властивостями, що робить його ідеальним засобом для догляду за шкірою, зокрема за проблемною.

Що вам знадобиться для приготування?