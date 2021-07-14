Прыщи хоть 1 раз в жизни, но беспокоили каждого. Многие знаменитые актрисы, певицы и модели также страдали от проблем с кожей. Поэтому вам пригодятся советы от Кендалл Дженнер, Селены Гомес, Майли Сайрус и других звезд о том, как иметь чистую и здоровую кожу.
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Секреты идеальной кожи Кендалл Дженнер, Селены Гомес и других звездных красавиц
- Кендалл Дженнер. Модель страдала акне. Теперь она особенно ответственно относится к очищению кожи: умывается несколько раз в день, а также пьет много чистой воды и не употребляет молочных продуктов.
- Майли Сайрус также боролась с проблемной кожей. Поэтому певица выделяет больше времени на тщательное очищение. Она смывает остатки косметики даже после очень тяжелого дня и 1 раз в 2 недели очищает кисти для создания мейк-апа.
- Меган Маркл. Известная красавица неоднократно упоминала в своих интервью, что пользуется бюджетным средством для ухода за кожей. По ее словам, Меган всегда берет с собой в путешествия емкость с маслом чайного дерева, которое помогает ей как при высыпаниях, так и при царапинах и укусах комаров.
- Селена Гомес. Подбородок – проблемный участок знаменитой актрисы, певицы и предпринимательницы. Она объясняет это тем, что постоянно держит микрофон близко к лицу. Поэтому сразу после выступления Селена делает увлажняющую маску.
- Эмма Стоун время от времени продолжает бороться с прыщами. Обладательница премии Оскар призналась, что в случае серьезного ухудшения состояния кожи она обращается к дерматологу, чтобы сделать укол кортизола.
- Камила Мендес. Звезда молодежного сериала "Ривердэйл" регулярно использует средства для отшелушивания омертвевших клеток кожи. Также она проводит косметологические процедуры примерно 2 раза в месяц.
- Лили Рейнхарт. Актриса рассекретила свой главный бьюти-совет – не делать ничего. Она не стесняется высыпаний на своем лице, поэтому не маскирует их, чтобы не раздражать дерму еще больше.
- Деми Ловато запрещает себе трогать высыпания руками. Ведь именно на наших пальцах живет много бактерий, которые могут ухудшить состояние кожи и закупорить поры.
- Мэделин Петш. Еще одна звездная красавица рассказала, что пользуется полосками для очистки пор. Также она включает в свою бьюти-рутину пенку с пищевой содой от прыщей Biore.
- Эшли Бенсон. Актриса советует положить на прыщ очень горячее полотенце. Звезда, сыгравшая роль Ханны Мерин в сериале "Милые обманщицы", убеждена, что такой бьюти-трюк поможет снять воспаление и убрать покраснения.