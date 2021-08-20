Від тонких брів до природного макіяжу: секрети догляду і макіяжу Мей Маск

Мей Маск – 73-річна дієтологиня, модель, мати Ілона Маска, Кімбала Маска і Тоски Маск. Мей є прикладом для багатьох жінок, як можна бути на піку популярності у 71, як старіти красиво і залишатися привабливою у зрілому віці. Вона надихає та мотивує. У своїй книзі "Жінка, яка має план", що стала бестселером, мати відомого мільярдера поділилася своїми б’юті-порадами.

"Жінка, яка має план" – це книга не лише про красу, але й життя, пригоди, успіх. Проте Мей Маск присвятила окремий розділ розповідям про макіяж і важливість догляду за собою у будь-якому віці.

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Поради для краси від Мей Маск

Щоденний макіяж

Мей Маск зазначила, що макіяж здатен змінити ваш вигляд і настрій. Вона не приховує своєї любові до косметики і переконана, що косметика може перетворити її непримітне обличчя – чисте полотно – на витвір мистецтва. Тому жінка використовує тональний крем і консилер, щоб вирівняти колір її обличчя, замаскувати темні кола під очима, а також зморшки.

У матері Ілона Маска рідкі брови, але вона не сумує з цього приводу. Адже мастхевом її косметички є олівець для брів. Оформлюючи брови, жінка візуально додає обличчю виразності. Також вона є прихильницею туші для вій, бо навіть в молодості у неї були короткі і негусті вії. Якщо гарно нафарбувати очі й додати туші, то погляд здаватиметься чіткішим і красивішим. "З накладними віями в мене розкішний вигляд – можна хоч на червону доріжку", – додає Мей.

У своїй книзі Мей Маск зазначає, що у неї тонкі губи. Вона не вдається до жодних ін'єкційних косметологічних методик, тому використовує олівець для губ, щоб зробити їх візуально більшими, а блиск – для надання об'єму.

Макіяж приховує мої зморшки й увиразнює риси обличчя. Саме тому я фарбуюся. За допомогою тіней для повік і помад різних відтінків можна створити безліч образів. Експериментувати з косметикою весело,

– зізнається Мей Маск.



Можна бути красивою у будь-якому віці / Фото з інстаграму Мей Маск

Досвід у створенні макіяжу

Мей Маск почала фарбуватися ще з юного віку. Адже вона почала працювати моделлю в 15 років, тому поринула в індустрію краси й моди. У 1960-ті жінка наслідувала стиль Твіггі: чорні очі, довгі й густі вії, тонкі брови. Проте згодом трендовим став природний макіяж, усім довелося змінити свої звички, а Мей так і не змогла відростити брови, тому навчилася малювати їх. Вона написала у своїй книзі: "Проблема полягає в тому, що мода змушує нас увесь час змінюватися".



Неймовірна Мей Маск / Фото з інстаграму моделі

Догляд за шкірою

Коли Мей вдома, то зазвичай наносить лише бальзам для губ. Також їй не потрібен макіяж під час прогулянки зі собакою, роботи за комп'ютером або у випадку зустрічі з онуками після школи. Проте, коли дієтологині доводиться виходити на червону доріжку, обідати з кимось, йти на прогулянку з друзями чи на зустріч, то вона наносить мейк-ап лише не чисте і зволожене обличчя.

У Мей Маск простий догляд за шкірою. Вона користується спеціальним засобом для вмивання або милом під час подорожей. Потім 73-річна красуня наносить крем для шкіри навколо очей і зволожувальний б'юті-продукт, який містить SPF не менш ніж 15 (лише у випадку потреби вийти надвір сонячного дня). Ввечері Мей ретельно змиває косметику, розподіляє спеціальний крем по шкірі навколо очей та нічний крем по всьому лиці.

Відома модель радить користуватися сонцезахисними засобами, якщо ви навіть не прихильниця макіяжу. Адже без захисту від ультрафіолетових променів шкіра дуже швидко постаріє.

коли Мей Маск було 69 років, косметична компанія CoverGirl обрала її своїм обличчям – головною моделлю. Це доводить, що краса не має віку, косметикою можна користуватися будь-коли, а макіяж здатен творити дива.