Якщо ви не з тих дівчат, яким подобається щоранку витрачати багато часу на створення бездоганного макіяжу, то існують правила, дотримування яких допоможе вам виглядати привабливо без декоративної косметики на обличчі. Природна краса – головна зброя кожної жінки.