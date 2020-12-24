Як бути вродливою без макіяжу: 15 правил для природної краси
Якщо ви не з тих дівчат, яким подобається щоранку витрачати багато часу на створення бездоганного макіяжу, то існують правила, дотримування яких допоможе вам виглядати привабливо без декоративної косметики на обличчі. Природна краса – головна зброя кожної жінки.
Аби завжди бути красивою навіть без макіяжу, варто правильно доглядати за своєю зовнішністю та проводити корисні косметичні процедури. Grazia назвали 15 головних правил для тих, хто хоче гарно виглядати без допомоги декоративної косметики.
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Як бути красивою без макіяжу
- Оформіть брови. Аби ваше обличчя мало привабливий вигляд без використання туші для вій, потрібно доглядати за бровами. Для цього ви можете відвідувати салон краси 1 раз на місяць, аби майстер професійно оформив ваші брови та нафарбував їх стійкою фарбою. Таким чином зранку вам знадобиться лише зачісувати їх щіточкою.
- Носіть одяг у правильній кольоровій гамі. Грамотний вибір одягу для вашого образу сприятиме свіжості обличчя, здоровому вигляду шкіри та загалом робитиме вас красивішою. Наприклад: білошкірим білявкам варто носити речі пастельних теплих відтінків. Якщо ви відчуваєте втому останнім часом, а колір обличчя зрадливо видає ваш стан, то власницям волосся від русявого до темно русявого варто носити одяг в холодних відтінках рожевого, жовтого чи червоного, поєднуючи з контрастним білим кольором. Смуглявим шатенкам слід звернути увагу на луки в теплих відтінках сірого, морського синього, винного чи смарагдово-зеленого кольору. Чорний і білий одяг ідеально підійде жінкам зі світлою шкірою та темним волоссям.
- Доглядайте за волоссям. Бездоганний стан шевелюри сприятиме красі будь-якого образу. Тому не забувайте регулярно стригти посічені кінці, завжди виходити з чистим волоссям, наносити необхідні доглядові засоби, аби локони не електризувалися та не були пухнастими. Зокрема, подумайте над зміною стрижки. Обирайте ту, яка дозволить вам витрачати мінімум часу на створення укладки.
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- Дбайте про стан шкіри. Здорова, гладенька, пружна і чиста шкіра допоможе кожній жінці виглядати красиво без макіяжу. Аби не використовувати тонального крему, очищуйте шкіру вранці та ввечері спеціальним засобом, а потім зволожуйте улюбленим кремом чи лосьйоном.
- Не дозволяйте бруду накопичуватися. Маску для очищення пор потрібно робити хоча б 1 раз на тиждень, щоб вони були менш помітними. Для цього зверніть увагу на продукти із вмістом білої глини. Також не забувайте робити пілінг обличчі для відлучення омертвілих клітин шкіри. Дотримування цих правил сприятиме рівному рельєфу дерми та її здоровому кольору.
- Вирішуйте проблеми одразу. Якщо на шкірі з’являються прищі, то намагайтеся одразу нейтралізувати їх саліциловою кислотою, почервоніння заспокоюйте спеціальними засобами на основі натуральних олій, проти лущення – зволоження і захист.
- Наносіть сонцезахисний засіб. Незалежно від пори року чи погоди, користуйтеся SPF-захистом, щоб захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету та запобігти появі передчасних ознак старіння.
- Спіть достатньо. Шкіра зберігатиме здоровий вигляд завдяки хорошому сну протягом 8-9 годин. Найкращий час для сну у проміжку від 23:00 до 9:00 години ранку.
- Зробіть процедуру ламінування або нарощення вій. Це допоможе вам візуально збільшити очі, зробити погляд виразним, а загальний вигляд – ефектнішим без щоденного використання туші для вій.
- Доглядайте за губами. Регулярне скрабування ніжної шкіри на губах та нанесення бальзаму і олій – необхідні кроки для краси і привабливості губ без помади.
- Відбілюйте зуби. Сяюча усмішка зробить кожну жінку красивішою, незалежно від наявності мейк-апу на обличчі. Білі і здорові зуби додають особливої привабливості.
- Додайте тілу сексуальної засмаги. Легенький смуглявий відтінок шкіри додає загальному вигляду свіжості. Також не забувайте наносити на обличчя і шию трошки бронзера, аби вони не виглядали контрастно із відтінком тіла.
- Робіть масаж. Регулярний масаж 1 раз на тиждень допоможе зберігати шкіру в тонусі та еластичною. Процедура також сприятиме покращенню вашого самопочуття.
- Правильно вмивайтеся. Аби обличчя було красивим без макіяжу, спробуйте техніку вмивання за системою Лазло, яка складається з кількох етапів: розпарення шкіри, використання олій, рухи за масажними лініями, ополіскування і зволоження.
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