Якщо ви намагаєтеся покращити стан свого волосся, але нічого не допомагає, то це може свідчити про більш серйозні проблеми зі здоров'ям. Тоді обов'язково варто проконсультуватися з трихологом. Також корисно буде дізнатися про топ-5 найбільш поширених таких проблем.
Буде цікаво Як надати волоссю об'єму за допомогою фена: секрет ідеальної укладки від француженок
5 проблем, про які може розповісти волосся
- Надмірна лупа. Загалом така проблема є дуже поширеною і зазвичай не надто небезпечною. Проте вона може викликати дискомфорт, неприємні відчуття і неестетично виглядати, тому багато хто прагне від неї позбутися. Насамперед варто переконатися, що ви використовуєте правильні засоби для догляду за волоссям, а також не робите це з фанатизмом. Іншими причинами, що спричиняють лупу, можуть бути стрес, порушення роботи ШКТ та низький імунітет.
- Сухість і ламкість волосся. Погане фарбування і надлишок стайлінгових засобів призводять до сухості та ламкості пасм. Однак іншими причинами, що псують стан волосся, можуть бути високий тиск, безсоння, біль у спині та порушення обміну речовин.
Особливості стану волосся / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi
- Передчасна сивина. Здебільшого причину проблеми важко дізнатися навіть після проходження комплексної терапії. Інколи волосся схильне рано втрачати свій природний пігмент через генетичні фактори. Проте не слід виключати й інші варіанти: надмірний стрес, гормональні проблеми, порушення роботи щитовидної залози. У будь-якому разі може знадобитися консультація зі спеціалістом.
- Сильне випадіння. Якщо волосини випадають час від часу, то це трапляється через стрес, під час зміни сезонів чи після вагітності. Експерти вважають такий процес нормальним і закономірним, тому він не несе жодної небезпеки для здоров'я. Натомість інтенсивне випадіння волосся, яке стає хронічною проблемою і призводить до помітної втрати густини, є тривожним сигналом. Зверніться до дерматолога.
Які проблеми зі здоров'ям погіршують стан волосся / Фото з інстаграму @romeestrijd
- Свербіж шкіри голови. Стрес є найбільш популярним чинником, що викликає цю неприємність. Проте інколи проблема може бути пов'язана з дерматитом і запаленням шкіри голови.