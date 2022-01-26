Якщо ви намагаєтеся покращити стан свого волосся, але нічого не допомагає, то це може свідчити про більш серйозні проблеми зі здоров'ям. Тоді обов'язково варто проконсультуватися з трихологом. Також корисно буде дізнатися про топ-5 найбільш поширених таких проблем.

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5 проблем, про які може розповісти волосся

Надмірна лупа. Загалом така проблема є дуже поширеною і зазвичай не надто небезпечною. Проте вона може викликати дискомфорт, неприємні відчуття і неестетично виглядати, тому багато хто прагне від неї позбутися. Насамперед варто переконатися, що ви використовуєте правильні засоби для догляду за волоссям, а також не робите це з фанатизмом. Іншими причинами, що спричиняють лупу, можуть бути стрес, порушення роботи ШКТ та низький імунітет.

Загалом така проблема є дуже поширеною і зазвичай не надто небезпечною. Проте вона може викликати дискомфорт, неприємні відчуття і неестетично виглядати, тому багато хто прагне від неї позбутися. Насамперед варто переконатися, що ви використовуєте правильні засоби для догляду за волоссям, а також не робите це з фанатизмом. Іншими причинами, що спричиняють лупу, можуть бути стрес, порушення роботи ШКТ та низький імунітет. Сухість і ламкість волосся. Погане фарбування і надлишок стайлінгових засобів призводять до сухості та ламкості пасм. Однак іншими причинами, що псують стан волосся, можуть бути високий тиск, безсоння, біль у спині та порушення обміну речовин.



Особливості стану волосся / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi

Передчасна сивина. Здебільшого причину проблеми важко дізнатися навіть після проходження комплексної терапії. Інколи волосся схильне рано втрачати свій природний пігмент через генетичні фактори. Проте не слід виключати й інші варіанти: надмірний стрес, гормональні проблеми, порушення роботи щитовидної залози. У будь-якому разі може знадобитися консультація зі спеціалістом.

Здебільшого причину проблеми важко дізнатися навіть після проходження комплексної терапії. Інколи волосся схильне рано втрачати свій природний пігмент через генетичні фактори. Проте не слід виключати й інші варіанти: надмірний стрес, гормональні проблеми, порушення роботи щитовидної залози. У будь-якому разі може знадобитися консультація зі спеціалістом. Сильне випадіння. Якщо волосини випадають час від часу, то це трапляється через стрес, під час зміни сезонів чи після вагітності. Експерти вважають такий процес нормальним і закономірним, тому він не несе жодної небезпеки для здоров'я. Натомість інтенсивне випадіння волосся, яке стає хронічною проблемою і призводить до помітної втрати густини, є тривожним сигналом. Зверніться до дерматолога.



Які проблеми зі здоров'ям погіршують стан волосся / Фото з інстаграму @romeestrijd​