Если вы пытаетесь улучшить состояние своих волос, но ничего не помогает, то это может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем. Тогда обязательно стоит проконсультироваться с трихологом. Также полезно будет узнать о топ-5 наиболее распространенных таких проблем.

Будет интересно Как придать волосам объем с помощью фена: секрет идеальной укладки от француженок

5 проблем, о которых могут рассказать волосы

Чрезмерная перхоть. В целом такая проблема является очень распространенной и обычно не слишком опасной. Тем не менее она может вызывать дискомфорт, неприятные ощущения и неэстетично выглядеть, поэтому многие стремятся от нее избавиться. Прежде всего стоит убедиться, что вы используете правильные средства для ухода за волосами, а также не делаете это с фанатизмом. Другими причинами, вызывающими перхоть, могут быть стресс, нарушение работы ЖКТ и низкий иммунитет.

В целом такая проблема является очень распространенной и обычно не слишком опасной. Тем не менее она может вызывать дискомфорт, неприятные ощущения и неэстетично выглядеть, поэтому многие стремятся от нее избавиться. Прежде всего стоит убедиться, что вы используете правильные средства для ухода за волосами, а также не делаете это с фанатизмом. Другими причинами, вызывающими перхоть, могут быть стресс, нарушение работы ЖКТ и низкий иммунитет. Сухость и ломкость волос. Плохое окрашивание и избыток стайлинговых средств приводят к сухости и ломкости прядей. Однако другими причинами, которые портят состояние волос, могут быть высокое давление, бессонница, боль в спине и нарушение обмена веществ.



Особенности состояния волос / Фото из инстаграма @negin_mirsalehi

Преждевременная седина. По большей части причину проблемы трудно узнать даже после прохождения комплексной терапии. Иногда волосы склонны рано терять свой естественный пигмент из-за генетических факторов. Однако не следует исключать и другие варианты: чрезмерный стресс, гормональные проблемы, нарушение работы щитовидной железы. В любом случае может потребоваться консультация со специалистом.

По большей части причину проблемы трудно узнать даже после прохождения комплексной терапии. Иногда волосы склонны рано терять свой естественный пигмент из-за генетических факторов. Однако не следует исключать и другие варианты: чрезмерный стресс, гормональные проблемы, нарушение работы щитовидной железы. В любом случае может потребоваться консультация со специалистом. Сильное выпадение. Если волосы выпадают время от времени, то это случается из-за стресса, во время смены сезонов или после беременности. Эксперты считают такой процесс нормальным и закономерным, поэтому он не несет опасности для здоровья. Зато интенсивное выпадение волос, которое становится хронической проблемой и приводит к постоянной потере плотности, является тревожным сигналом. Обратитесь к дерматологу.



Проблемы со здоровьем ухудшают состояние волос / Фото из инстаграма @romeestrijdjd