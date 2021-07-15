Сара Джессіка Паркер, Джулія Робертс та інші світові знаменитості мають бездоганний вигляд і без ринопластики. Вони вирішили не корегувати свій ніс, аби він відповідав нав'язаним стандартам краси. Завдяки цьому зіркам вдалося зберегти свою індивідуальність та особливу привабливість.

Також цікаво: Як в 58 мати ідеальне тіло та залишатися красивою: б'юті-секрети Демі Мур

Ринопластика продовжує залишатися серед лідерів у списку найбільш популярних пластичних операцій у світі. Ніс змінюють як селебріті, так і звичайні дівчата. Проте залишилися світові модниці, які відмовляються від хірургічного втручання для "покращення" своєї зовнішності. Вони продовжують дбати про красу, якою їх нагородила природа. Такі жінки надихають шанувальників залишатися собою.

10 зірок, які відмовилися від ринопластики і полюбили свою природну красу

Сара Джессіка Паркер

Джулія Робертс

Леді Гага

Меган Маркл

Джуліанна Мур

Софія Коппола

Ірина Шейк

Барбара Стрейзанд

Меріл Стріп

Скарлетт Йоганссон