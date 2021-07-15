Підтягнута фігура, розкішне довге волосся, ідеальна шкіра. Демі Мур слугує прикладом того, як з віком жінка може лише гарнішати. Адже навіть у 58 їй вдається зберігати красу і надихати інших.

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Секрети краси Демі Мур

Догляд за тілом

Для ролі у бойовику "Солдат Джейн" Демі Мур була змушена не лише попрощатися зі своїм довгим волоссям, але й привести себе в бездоганну фізичну форму. Саме після такого досвіду зірка продовжує регулярні тренування в залі, поєднує їх з пілатесом та йогою. Красуня також починає свій ранок зі склянки води з лимонним соком, кленовим сиропом і каєнським перцем, що допомагає обмінним процесам активно працювати протягом дня.

Відома акторка також вдається до техніки "термаж" для підтяжки шкіри – не хірургічної процедури, що працює на основі радіохвиль, які стимулюють продукування колагену та спричиняють омолоджувальну дію. Мур ще регулярно робить гірудотерапію – лікування п'явками. Вона переконана, що нетрадиційна процедура допомагає шкірі зберігати свіжіть і підтягнутість.

Догляд за волоссям

Демі Мур пишається своїм блискучим довгим волоссям. Аби й у вас була така шевелюра, спробуйте скористатися простими порадами від зірки: давайте волоссю відпочити від стайлінгових засобів і термоприладів, а також не забувайте самотужки робити масаж голови кінчиками пальців. Щоб правильно масажувати голову, то виконуйте плавні кругові рухи від лінії росту волосся біля чола і повільно переходіть до потилиці. За допомогою техніки можна стимулювати кровообіг і пришвидшити ріст локонів. Доглядає за волоссям і зволожує шкіру голови зіркова красуня лінійкою шампунів і кондиціонерів Redken All Soft Line.

Догляд за шкірою обличчя

З віком з'являється необхідність вдатися до ін'єкцій краси у вигляді ботоксу чи гіалуронової кислоти, аби шкіра залишалася в тонусі та без зморшок. Проте важливу роль у збереженні краси відіграє домашній догляд. У Демі Мур є головні б'юті-правила: регулярне очищення і зволоження шкіри обличчя. Тому вона завжди знаходить час, щоб ретельно видалити залишки косметики з обличчя і застосувати зволожувальну маску. Важливо, що акторка віддає перевагу натуральним кремам без парфумерних ароматів.