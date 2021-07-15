Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие мировые знаменитости имеют безупречный вид и без ринопластики. Они решили не корректировать свой нос, чтобы он соответствовал навязанным стандартам красоты. Благодаря этому звездам удалось сохранить свою индивидуальность и особую привлекательность.
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Ринопластика продолжает оставаться среди лидеров в списке наиболее популярных пластических операций в мире. Нос меняют как селебрити, так и обычные девушки. Однако остались мировые модницы, которые отказываются от хирургического вмешательства для "улучшения" своей внешности. Они продолжают заботиться о красоте, которой их наградила природа. Такие женщины вдохновляют поклонников оставаться собой.
10 звезд, которые отказались от ринопластики и полюбили свою природную красоту
Сара Джессика Паркер
Джулия Робертс
Леди Гага
Меган Маркл
Джулианна Мур
София Коппола
Ирина Шейк
Барбара Стрейзанд
Мерил Стрип
Скарлетт Йоханссон