"Відполірована" зачіска і баланс у макіяжі: аналіз б'юті-образу Меган Маркл для ділової зустрічі

Меган Маркл продемонструвала свій фірмовий б'юті-образ для ділової зустрічі, який міг би підійти і на червону доріжку. Майстри макіяжу і стилісти зачісок вже встигли проаналізувати його. Том Сміт зазначив, що "зачіска Меган виглядала відполірованою", а Лора Кей відмітила правильний баланс і розумні хитрощі в мейк-апі колишньої акторки.

23 вересня герцог і герцогиня Сассекські вперше за 2 роки офіційно вийшли у світ в Нью-Йорку. Мейк-ап і укладка Меган Маркл не могли не привернути увагу експертів в індустрії краси та не спричинити обговорення публіки. Тому знаменитий перукар Том Сміт і зіркова візажистка Лора Кей розповіли більше про б'юті-образ відомої красуні.

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Візажистка і перукар проаналізували макіяж і зачіску Меган Маркл

Лора Кей зазначила, що 40-річна Меган Маркл повернулася до свого фірмового образу. Вона віддала перевагу "драматичному" макіяжу: інтенсивні тіні на очах, які утворюють димчастий ефект, чітко оформлені брови та глянцеві губи.

"Вибір макіяжу Меган полягає в тому, що вона хоче підкреслити кращі риси й залишити після себе помітний слід. Це її перша публічна поява майже за 2 роки. Її макіяж більш ефектний, ніж той, що ми бачили на нещодавніх фотографіях і відео. Схоже, вона надихнулася своїм старим фірмовим стилем. Ми не звикли бачити такий виражений макіяж відтоді, як вона вийшла заміж за принца Гаррі", – додала візажистка у своєму коментарі для Dailymail.

Кей сказала, що особливої уваги заслуговують нові "голлівудські" брови герцогині – вони стали більш чіткими. "Схоже, вона також використала тіні на всю повіку й розтушувала їх, щоб зробити їх більш виразними. Це ідеальний варіант для привернення уваги, оскільки ви природним чином підкреслюєте очі за допомогою розумних хитрощів. Вона також використала хайлайтер і бронзер. А губи ідеально гармоніюють з димчастим макіяжем очей. Маркл дотрималася правильного балансу", – розповіла зіркова візажистка.

Щодо зачіски Меган Маркл для ділової зустрічі, то знаменитий hair-стиліст Том Сміт акцентує на її ідеальності. Він сказав, що "зачіска Меган виглядала відполірованою". Низький пучок став фірмовою зачіскою герцогині вже давно. Том додає: "Це простий, але витончений стиль. І зовсім не схоже на зачіску для обкладинки TIME, коли її довге волосся опинилося в центрі уваги".



Виразний макіяж очей Меган Маркл / Фото з інстаграму @story.srbija



Б'юті-образ для ділової зустрічі / Фото з твітеру Томас-Грінфілд



Стильний низький пучок / Фото з інстаграму @sussex_family18