"Отполированная" прическа и баланс в макияже: анализ бьюти-образа Меган Маркл для деловых встреч

Меган Маркл продемонстрировала свой фирменный бьюти-образ для деловой встречи, который мог бы подойти и на красную дорожку. Мастера макияжа и стилисты причесок уже успели проанализировать его. Том Смит отметил, что "прическа Меган выглядела отполированной", а Лора Кей отметила правильный баланс и разумные уловки в мейк-апе бывшей актрисы.

23 сентября герцог и герцогиня Сассекские впервые за 2 года официально вышли в свет в Нью-Йорке. Мейк-ап и укладка Меган Маркл не могли не привлечь внимание экспертов в индустрии красоты и не повлечь обсуждение публики. Поэтому знаменитый парикмахер Том Смит и звездная визажистка Лора Кей рассказали больше о бьюти-образе известной красавицы.

Пригодится Антитренды в бьюти-сфере 2021: о чем стоит забыть этой осенью

Визажист и парикмахер проанализировали макияж и прическу Меган Маркл

Лора Кей отметила, что 40-летняя Меган Маркл вернулась к своему фирменному образу. Она предпочла "драматический" макияж: интенсивные тени на глазах, которые образуют дымчатый эффект, четко оформленные брови и глянцевые губы.

"Выбор макияжа Меган заключается в том, что она хочет подчеркнуть лучшие черты и оставить после себя заметный след. Это ее первое публичное появление почти за 2 года. Ее макияж более эффектен, чем тот, что мы видели на недавних фотографиях и видео. Похоже, она вдохновилась своим старым фирменным стилем. Мы не привыкли видеть такой выраженный макияж с тех пор, как она вышла замуж за принца Гарри", – добавила визажистка в своем комментарии для Dailymail.

Кей сказала, что особого внимания заслуживают новые "голливудские" брови герцогини – они стали более четкими. "Похоже, она также использовала тени на все веко и растушевала их, чтобы сделать их более выразительными. Это идеальный вариант для привлечения внимания, поскольку вы естественным образом подчеркиваете глаза с помощью умных хитростей. Она также использовала хайлайтер и бронзер. А губы идеально гармонируют с дымчатым макияжем глаз. Маркл придерживалась правильного баланса", – рассказала звездная визажистка.

Что касается прически Меган Маркл для деловой встречи, то знаменитый hair-стилист Том Смит акцентирует на ее идеальности. Он сказал, что "прическа Меган выглядела отполированной". Низкий пучок стал фирменной прической герцогини уже давно. Том добавляет: "Это простой, но сложный стиль. И совсем не похоже на прическу для обложки TIME, когда ее длинные волосы оказались в центре внимания".



Выразительный макияж глаз Меган Маркл / Фото из инстаграма @story.srbija



Бьюти-образ для деловой встречи / Фото из твитера Томас-Гринфилд



Стильный низкий пучок / Фото из инстаграма @sussex_family18