Зірковий перукар Джордж Нортвуд розповів, як потрібно доглядати за волоссям та які хитрощі використовувати, аби ваші локони мали бездоганний вигляд. Серед порад hair-стиліста Меган Маркл назви масок і приладів для волосся, а також рекомендації щодо сушіння шевелюри і стрижок.

Джордж Нортвуд зізнався, що протягом останніх 2 років йому було надзвичайно весело працювати із герцогом і герцогинею Сассекськими. Тепер він вирішив поділитися з Vogue "королівськими" порадами і хитрощами, які допоможуть зберегти здоровий вигляд волосся.

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Як доглядати за волоссям, щоб мати локони, як у Меган Маркл

Укладка не повинна мати штучний вигляд

"Один з моїх фірмових штрихів – це незавершена хвиля, як у герцогині Сассекської і багатьох інших моїх клієнток. Завдяки цьому зачіска має шикарний і природний вигляд без зусиль, без надмірно прямого чи надмірно кучерявого волосся. Через те, що зачіска така, ніхто не сумнівається, що це здорове волосся. Такий підхід також дозволяє приховати деякі похибки як, до прикладу, коли волосся має злегка неслухняний вигляд і потребує стрижки".

Додатковий об’єм допоможе візуально зробити волосся густішим

Джордж Нортвуд рекомендує використовувати спрей, який додає прикореневого об’єму та текстури. Нанесення такого засобу може стати ідеальною основою для вашої укладки. Коли ви розпилите спрей по волоссю, то переходите до створення м’яких хвиль. Тоді вони матимуть більш природний і стильний вигляд.

Використовуйте спеціальні щипці замість плойки

Плойка може спричинити накопичення статичної електрики в ослабленому волоссі і завадити його природному руху, коли щипці допомагають надати волоссю об'єму та енергії. Ідеально випрямлене волосся може мати чудовий "млявий" вигляд,

– пояснює hair-стиліст Меган Маркл.

Робіть стрижку регулярно

Завдяки якісній та регулярній стрижці волосся виглядатиме здоровим, текстурним і "рухливим". Зокрема, таким чином ви додасте своєму образу свіжості, доглянутості та привабливості.

Застосовуйте відновлювальні маски для волосся

"Регулярна відновлювальна процедура підживить будь-яке сухе, пухнасте волосся взимку. Гарна маска, на кшталт Redken All Soft Deep Conditioning Mega Mask, яку потрібно використовувати раз на тиждень, забезпечить інтенсивне кондиціонування вашого волосся. Така процедура оживляє будь-які сухі і ламкі текстури, а також посилює блиск, завдяки чому волосся буде сильним і здоровим", – каже Джордж Нортвуд.

Уникайте сушіння феном

Hair-стиліст Меган Маркл зазначає, що після першого локдауну помітив значне покращення стану волосся у багатьох його клієнтів. Він пояснює, що це частково пов’язано з відчутністю штучного тепла і плойок, адже вдома люди не так часто сушили волосся феном і вкладали його, як робили це раніше. Експерт додає, що найбільш корисним є природне висушування волосся на повітрі. Тоді локони стають здоровішими, міцнішими, зволоженими і менш пухнастими.

Включіть в раціон харчові добавки

Джордж Нортвуд каже: "Я вірю харчовим добавкам для підтримання зростання волосся. Я б порекомендував The Beauty Chef Collagen Inner Beauty Boost. Це питний біоферментований пробіотик. Комбінація пробіотиків, екстракту виноградних кісточок, цинку, вітаміну С і суміші сильнодіючих ягід зміцнює ваше волосся і нігті, так що це чудовий універсальний продукт".

Робіть прості зачіски

Стиліст Меган Маркл рекомендує збирати волосся. Найбільше йому подобається неохайний стильний пучок із волосся на потилиці або зверху на голові. Джордж пояснює, як потрібно створювати такий пучок: "Ретельно вимийте волосся за ніч до того, як плануєте робити укладку. Волосся, оброблене гарячим повітрям зранку, стане гарною основою для роботи. На сухе волосся нанесіть спрей і розчешіть його, щоб створити хвилі (особливо обабіч обличчя). Потім зробіть начісування на маківці, щоб додати зачісці висоти. Руками зберіть волосся у хвіст і закрутіть його. Закріпіть пучок шпильками між головою і основою пучка. На завершення дістаньте кілька локонів навколо обличчя, щоб створити м'який, улесливий, розпатланий вигляд".