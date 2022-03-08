Великі бренди один за одним розривають зв'язки з Росією. Черговою стала французька компанія L'Oréal.

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L'Oréal йде з російського ринку

L'Oréal – один з найбільших у світі виробників, що спеціалізується на косметиці. Він належить швейцарській компанії Nestlé.

У вівторок, 8 березня, компанія заявила, що закриває магазини та інтернет-продаж у відповідь на вторгнення в Україну.

L'Oréal "рішуче засудила" дії Росії. Також компанія призупинила інвестування у російські ЗМІ.

Попередніми з російського ринку пішли:

американський косметичний і парфумерний гігант Estee Lauder,

французький косметичний ритейлер Sephora.

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