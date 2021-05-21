Дівчата, які демонструють б'юті-лайфхак на відео, переконані, що автозасмага може замітини контурні олівці і помади. Також тренд начебто мав би допомогти вам витрати менше часу на макіяж.

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Автозасмага на губах

Щоб отримати ідеальну форму губ, деякі користувачі тіктоку вже спробували збільшувати їх за допомогою "помпи" або кришечки, які травмували шкіру і залишали синці на обличчі, інші малювали собі навіть губи-диявола. Проте ці тенденції швидко втратили популярність.

Віднедавна у тіктоці публікують все більше відео із хештегом faketanlipliner, який став вірусним і зібрав майже 10 мільйонів переглядів. На камеру блогери демонструють радикальні експерименти зі своєю зовнішністю. А саме: відмовляються від традиційного контурингу губ олівцем або глянцевим фінішем на користь автозасмаги.

Раніше у 2017 був тренд на тонтуринг – контуринг не бронзатором, а кремами для автозасмаги. У 2021 автозасмагу стало модно наносити вже не на вилиці, а на губи.



Блогерка нанесла автозасмагу по контуру губ / Фото R29



Обіцяний результат / Фото R29

У чому суть б'юті-тренда

Невелику кількість засобу для автозасмаги потрібно витиснути в ємність і ретельно перемішати.

Потім слід взяти трішки продукту на пензель та акуратно нанести по контуру губ.

Після цього дівчата деякий час тримають автозасмагу на губах і згодом змивають.

У результаті ви б мали отримати губи, як в Кім Кардашян.

Повторювати тенденцію чи ні – ваш вибір. Проте процедура може мати неприємні наслідки.