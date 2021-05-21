Девушки, которые демонстрируют бьюти-лайфхак на видео, убеждены, что автозагар может заменить контурные карандаши и помады. Также тренд вроде должен помочь вам тратить меньше времени на макияж.

Об интересном: В цвете нежных макарунов: главный тренд в макияже лета 2021

Автозагар на губах

Чтобы получить идеальную форму губ, некоторые пользователи тиктока уже попытались увеличивать их с помощью "помпы" или крышечки, которые травмировали кожу и оставляли синяки на лице, другие рисовали себе даже губы дьявола. Однако эти тенденции быстро потеряли популярность.

С недавних пор в тиктоке публикуют все больше видео с хэштегом faketanlipliner, который стал вирусным и собрал почти 10 миллионов просмотров. На камеру блогеры демонстрируют радикальные эксперименты со своей внешностью. А именно: отказываются от традиционного контуринга губ карандашом или глянцевым финишем в пользу автозагара.

Ранее в 2017 году был тренд на тонтуринг – контуринг не бронзатором, а кремами для автозагара. В 2021 году автозагар стало модно наносить уже не на скулы, а на губы.



Блогерша нанесла автозагар по контуру губ / Фото R29



Обещанный результат / Фото R29

В чем суть бьюти-тренда

Небольшое количество средства для автозагара нужно выжать в емкость и тщательно перемешать.

Затем следует взять немного продукта на кисть и аккуратно нанести по контуру губ.

После этого девушки некоторое время держат автозагар на губах и впоследствии смывают.

В результате вы должны были получить губы, как у Ким Кардашян.

Повторять тенденцию или нет – ваш выбор. Однако процедура может иметь неприятные последствия.