Не варто думати, що коротке волосся обмежує вас у можливості експериментувати зі зачісками. Коротка стрижка залишає місце для маневру, дає змогу варіювати з укладками і кардинально змінювати образ. Скарлетт Йоганссон ідеально це доводить на прикладі власних б'юті-образів.

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Зачіски для короткого волосся: зірковий приклад Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон постійно змінює зачіски: з'являється на публіці з однією яскравішою за іншу. Із волоссям зірки зазвичай працює hair-стиліст Дженні Чо, який професійно збирає локони над чолом акторки та створює контрастний з м'якою рожевою сукнею образ рокабіллі для червоної доріжки з нагоди премії Оскар. Також Скарлетт приміряла зачіску і вбрання леді Діани. Аби повторити культову укладку, їй вкладали у стилі 80-х пасма-пір'їнки. Також знаменитість демонструвала свою красу з вологим, зачесаним назад волоссям.



Експерименти зі зачіскою Скарлетт Йоганссон / Фото Vogue

Для визначних ролей у кіно Йоганссон не боїться змінювати колір волосся. Вона завжди робила радикальне фарбування. То рожева перука для "Труднощі перекладу", то голлівудський платиновий блонд в "Аве, Цезар", то темно-руді кучері в "Месниках", то складна графічна стрижка і майже чорний колір в "Привиді у броні".

Зачіски для короткого волосся від Скарлетт Йоганссон / Фото Vogue