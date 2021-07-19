Перш ніж почати позбуватися від врослого волосся на тілі, слід дізнатися, чому воно вростає. Найчастіше проблема виникає у жінок з тонкою чутливою шкірою і жорстким типом волосся.

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Зазвичай найбільше волосся вростає у ділянці бікіні. Вросла волосина може проявлятися у вигляді круглого горбка – папули, а також горбка з гнійним наповненням – пустули. В окремих випадках шкіра навколо врослої волосини темніє, трішки болить або свербить.

Косметологиня Аліна Дудникова додає: "Часто волосся вростає через пошкодження фолікулів пінцетами, епіляторами, воскової епіляції і таке інше. Волосся стає дуже тонким, йому не вистачає сил пробитися через шкіру, і воно заламується у зворотний бік. Через це волосся починає вростати, з’являється запалення, нагноєння".

Як позбутися від врослого волосся

Зупиніть гоління. На деякий час слід припинити видаляти волосся у цій ділянці. Якщо ви продовжите робити процедуру, то існує ризик додати шкірі чутливості та посилити запалення. Тому не епілюйте, не голіть і не вищипуйте.

На деякий час слід припинити видаляти волосся у цій ділянці. Якщо ви продовжите робити процедуру, то існує ризик додати шкірі чутливості та посилити запалення. Тому не епілюйте, не голіть і не вищипуйте. Зробіть теплий компрес. Намочіть рушник у гарячій воді, відтисніть його і прикладіть до ділянки зі врослим волоссям. Коли рушник охолоне, повторіть маніпуляцію. Таким чином ви "підтягнете" врослі волосини з-під шкіри на поверхню, пом'якшите їх, чим полегшите процес гоління. Для процедури також можна використовувати спеціальну губку і протирати нею шкіру.

Акуратно видаліть вросле волосся. Після розпорювання, коли волосина з'явиться над шкірою, продезінфікуйте пінцет та потягніть її. Проте не можна застосовувати інструмент, щоб витягнути волосину, якщо вона не легкодоступна. Краще почекайте декілька днів і повторіть згадані кроки ще раз.

Після розпорювання, коли волосина з'явиться над шкірою, продезінфікуйте пінцет та потягніть її. Проте не можна застосовувати інструмент, щоб витягнути волосину, якщо вона не легкодоступна. Краще почекайте декілька днів і повторіть згадані кроки ще раз. Позбудьтеся від ороговілої шкіри. Для цього слід промити і відлущити поверхню дерми на необхідній ділянці, аби "звільнити" волосини.

Для цього слід промити і відлущити поверхню дерми на необхідній ділянці, аби "звільнити" волосини. Користуйтеся засобом для зменшення запалення. Якщо вищеперелічені методи не допомогли вирішити проблему, а запалення не зникає, то зверніться до лікаря. Спеціаліст може призначити стероїдний крем для місцевого лікування, щоб зменшити набряк і загоїти роздратування.

Якщо вищеперелічені методи не допомогли вирішити проблему, а запалення не зникає, то зверніться до лікаря. Спеціаліст може призначити стероїдний крем для місцевого лікування, щоб зменшити набряк і загоїти роздратування. Використовуйте ретиноїди. Такі препарати здатні пришвидшити відлущування шкіри й освітлити пігментні плями. Проте перед застосуванням також слід проконсультуватися з лікарем, бо ретиноїди схильні провокувати сильну сухість шкіри.

Як запобігти появі врослого волосся