Вугрі та сліди від них: як лікувати і поради, як попередити появу акне

Джерело:Новий канал
Вугрі – це поширена проблема не лише серед підлітків, але й вони можуть з'являтися у будь-якому віці через захворювання шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози, неправильне харчування та інше. Тому варто дізнатися, як можна запобігти появі вугрів, а також, як з ними боротися, а не маскувати зовнішні прояви.
Результат продукування організмом надмірної кількості шкірного сала, що провокує закупорення пор, а згодом появу запалення і гнійників, називають – вугровими висипаннями. Проблему потрібно починати вирішувати зсередини, адже ігнорувати її не слід.
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Дерматологи наголошують, що головне правило для тих, хто страждає на вугрове висипання, насамперед – не чіпати акне руками та в жодному разі не видавлювати і не здирати прищі. Таким чином ви лише погіршите ситуацію.
Лікувати вугрі можна антибіотиками, але важливо перед цим проконсультуватися з лікарем та здати аналізи. Ще одним лікарським методом є лазерне видалення: промені лазера проникають глибоко в шкіру та підсушують місце запалення. За допомогою процедури можна отримати бажаний результат відразу, який буде тривалим. Проте вугрі можуть знову з'явитися через декілька років або на інших ділянках шкіри.
Аби позбутися від вугрів назавжди, потрібно вилікувати початкову причину їхньої появи. Тому почніть лікування зі звернення до лікаря-дерматолога, який проведе необхідну професійну діагностику і допоможе позбутися від вугрового висипу, беручи до уваги ваші індивідуальні потреби.