Як доглядати за "блондом" влітку: важливі поради від зіркових колористів

11:59

Висвітлення волосся може негативно вплинути на його стан. Саме тому за "блондом" потрібен особливий догляд. Оскільки фарбування волосся у світлий колір – hair-тренд 2021, то зіркові колористи поділилися корисними порадами щодо догляду за білявим волоссям влітку.