Как ухаживать за "блондом" летом: важные советы от звездных колористов

Осветление волос может негативно повлиять на их состояние. Именно поэтому за "блондом" нужен особый уход. Поскольку окрашивание волос в светлый цвет – hair-тренд 2021, то звездные колористы поделились полезными советами по уходу за светлыми волосами летом.
"Блонд" попробовали уже такие мировые селебрити-брюнетки, как Селена Гомес, Билли Айлиш и Эмили Ратаковски. Чтобы сохранить светлые волосы в идеальном состоянии, воспользуйтесь секретами известных колористов.
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Летний уход за "блондом"
- Защита волос от солнца – это главное. Кристоф Робин, колорист, который работает с волосами Катрин Денев, Тильды Суинтон, Кайли Миноуг и других звезд, советует: "Всегда наносите растительное масло на волосы перед купанием или выходом на солнце. Оно защитит цвет и будет глубоко питать волосы. Когда-то я создал увлажняющее масло с лавандой специально для защиты окрашенных волос. Оно содержит SPF-6, который защитит ваш цвет от медного или желтого оттенка и сделает волосы менее пористыми. Если ваши волосы с неприятным зеленым пигментом, разомните 2 аспирина и добавьте в свой шампунь. Обычный аспирин содержит салициловую кислоту, которая обычно используется для лица. На волосах она противодействует щелочности хлора, поэтому быстро и легко нейтрализует зеленый цвет".
- Найдите свой идеальный шампунь. "Независимо от того, крашеная вы блондинка, или натуральная, важно выбрать качественное моющее средство для волос. К тому же важно не мыть волосы каждый день, даже если чувствуете, что корни загрязнились. Вам поможет сухой шампунь! Потому что ежедневный может забрать много влаги из волос. Выбирайте уход на основе масел – они еще больше питают волосы. Перед мытьем не забывайте расчесывать пряди", – делится бьюти-секретами Мари Робинсон, которая часто красит шевелюру Дженнифер Лоуренс, Эммы Стоун и Дакоты Джонсон.
- Не игнорируйте маски. Алекс Браунсел, колорист Гарри Стайлз и многих подиумных моделей, говорит: "Чтобы избежать повреждений – делайте процедуры для волос до и после мытья. Ведь ультрафиолетовые лучи и вода из бассейна лишают их влаги и приводят к сухости. Делайте питательную маску после мытья хотя бы раз в неделю. Также полезно делать масляные маски, к примеру, кокосовую, перед мытьем головы. Делая маску, не закрепляйте волосы резинкой. Лучше заверните их в шелковое полотенце".
- Старайтесь не использовать стайлинговые средства, когда это возможно. "Блондинкам стоит инвестировать в свои волосы. 1 из важных аспектов – полотенца. Советую приобрести шелковый вариант. Волосы у блондинок особенно хрупкие, поэтому шелк не повредит их. Также избегайте стайлинга, когда это возможно. Если после мытья ваши волосы могут высохнуть самостоятельно, позвольте это им", – поделился советом голливудский колорист Кади Ли.