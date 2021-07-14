Як доглядати за губами влітку: 6 найкращих порад від лікаря
14 липня 2021 , 12:24Читать новость на русском
Джерело:Elle
Влітку делікатна шкіра губ вимагає особливої уваги. Якщо ви звикли захищати тіло, обличчя і волосся від шкідливого впливу зовнішніх факторів, то не слід забувати і про губи. Тому кандидатка медичних наук і лікарка ін'єкційних методик омолодження Ольга Аншукова поділилася персональним гідом порад, який допоможе запобігти появі тріщин, опіків і нерівностей на губах.
Шкіра губ страждає у розпал літнього сезону від ультрафіолету. Також у цю пору року її потрібно ретельніше зволожувати і живити.
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Як доглядати за губами влітку: топ-6 порад
- Легкий гоммаж. Губам не потрібні жорсткі пілінги, адже їхню ніжну шкіру легко травмувати. Ольга Аншукова не радить використовувати абразивні скраби у цій ділянці. Натомість зверніть увагу на гоммажі на основі дрібного цукру або подрібненого мигдалю.
- Зволоження. Влітку важливо бути обережними, щоб не перебільшити з активною гідрацією. Проте шкіру губ потрібно захищати, бо сіль, вітер, хлорка, кондиціонери та інші фактори спричинюють її запалення, пігментацію, лущення і тріскання. Аби уникнути негативних наслідків, наносіть на губи живильні маски на основі меду і гідрогелю протягом дня. Перед виходом на вулицю можна скористатися спеціальними патчами. У випадку сильної сухості застосовуйте щільний шар бальзаму перед сном. Проте ніколи не знімайте сухі лусочки руками, бо такими чином ви ризикуєте спровокувати нові травми на тонкій шкірі губ.
- Захист. Засіб з високим рівнем SPF потрібен не лише обличчю, але й для захисту губ від ультрафіолету влітку. Тому зверніть увагу на марки, які випускають бальзами з SPF, щоб вони бережливо і надійно захищали губи від дії ультрафіолету, пересихання і тріщин.
- Медичні маски. Засіб слід змінювати кожні 2 – 3 години, якщо є необхідність носити маску тривалий період. Адже, якщо шкіра довго контактуватиме з тканиною, яка щільно прилягає, то можуть загостритися гнійні висипання, а на губах виникне запалення і тріщини.
- Гіалуронова кислота. Лікарка ін'єкційних методик омолодження радить використовувати гіалуронову кислоту в особливо складних випадках, коли домашній догляд та всі вищеперелічені поради не допомагають. Процедура передбачає не збільшення губ, а відновлення водного балансу.