Взимку ніжна і тонка шкіра губ особливо страждає від обвітрення, тріскання і сухості. Аби позбутися від перелічених проблем, за нею слід ретельно доглядати. Для цього вам стануть у нагоді рецепти масок для губ, які можна приготувати самостійно в домашніх умовах.

Неприємні відчуття та неестетичний вигляд губ взимку викликають вітер, мороз, сухе повітря у приміщенні через використання батарей. Тому Harper's Bazaar поділився масками для догляду за губами, які допоможуть внаслідок обвітрення та появи тріщин.

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Маски для губ в домашніх умовах

З медом і кокосовою олією

За допомогою цієї маски можна ефективно зволожити і живити губи, а також захистити від негативного впливу бактерій. Для приготування корисної суміші вам потрібно поєднати в рівних пропорціях мед і кокосову олію. Попередньо слід розтопити інгредієнти на водяній бані. Розподіляйте продукт рівномірним шаром на губи щодня та змивайте залишки через 5 хвилин після нанесення.

З алое та огірком

Гель алое є особливо популярним інгредієнтом у складі косметичних засобів. Щоб приготувати зволожувальну маску для губ, змішайте сік алое з м’якоттю огірка, який заздалегідь потрібно натерти. Суміш наносіть на губ та залишайте на 20 хвилин. Результат не змусить вас довго чекати. Губи стануть м’якими і ніжними після першої процедури, яку варто повторювати за необхідності.

З оливкової олії

Навіть звичайна оливкова олія без додаткових компонентів є корисною у догляді за губами. Наносіть продукт на губи ватною паличкою. Процедуру слід повторювати кілька разів на день, якщо вам необхідно, аби шкіра швидко загоїлася після обвітрення чи іншого різновиду пошкодження. Наступного дня тріщини на губах стануть менш помітними.

З мигдалевою олією

У складі мигдалевої олії є багато вітамінів, жирних та органічних кислот, а також фолієва кислота. Завдяки корисним складникам продукт застосовують у догляді за шкірою і волоссям. Мигдалеву олію можна використовувати як звичайний бальзам для губ. Застосовуйте засіб кілька разів на день та забудьте про тріщини і сухість на губах.

З куркумою

Багато засобів для догляду за губами містять куркуму. Адже інгредієнт сприяє швидкому загоєнню шкіри та запобігає її знебарвленню. Аби приготувати дієву маску з куркуми, ретельно перемішайте згаданий компонент з кокосовою олією. Мастіть губи сумішшю 1 раз на тиждень. Обов’язково змивайте маску через 15 хвилин після нанесення.