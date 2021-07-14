Как ухаживать за губами летом: 6 лучших советов от врача
14 июля 2021 , 12:24Читати новину українською
Источник:Elle
Летом деликатная кожа губ требует особого внимания. Если вы привыкли защищать тело, лицо и волосы от вредного воздействия внешних факторов, то не следует забывать и о губах. Поэтому кандидат медицинских наук и врач инъекционных методик омоложения Ольга Аншукова поделилась персональным гидом советов, который поможет предотвратить появление трещин, ожогов и неровностей на губах.
Кожа губ страдает в разгар летнего сезона от ультрафиолета. Также в это время года ее нужно тщательнее увлажнять и питать.
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Как ухаживать за губами летом: топ-6 советов
- Легкий г оммаж. Губам не нужны жесткие пилинги, ведь их нежную кожу легко травмировать. Ольга Аншукова не советует использовать абразивные скрабы в этом участке. Вместо этого обратите внимание на гоммажи на основе мелкого сахара или измельченного миндаля.
- Увлажнение. Летом важно быть осторожными, чтобы не преувеличивать с активной гидрацией. Однако кожу губ нужно защищать, потому что соль, ветер, хлорка, кондиционеры и другие факторы вызывают ее воспаление, пигментацию, шелушение и трещины на коже. Чтобы избежать негативных последствий, наносите на губы питательные маски на основе меда и гидрогеля в течение дня. Перед выходом на улицу можно воспользоваться специальными патчами. В случае сильной сухости применяйте плотный слой бальзама перед сном. Однако никогда не снимайте сухие чешуйки руками, потому что такими образом вы рискуете спровоцировать новые травмы на тонкой коже губ.
- Защита. Средство с высоким уровнем SPF нужно не только лицу, но и для защиты губ от ультрафиолета летом. Поэтому обратите внимание на марки, которые выпускают бальзамы с SPF, чтобы они бережливо и надежно защищали губы от воздействия ультрафиолета, пересыхания и трещин.
- Медицинские маски. Средство следует менять каждые 2 – 3 часа, если есть необходимость носить маску длительный период. Ведь, если кожа долго будет контактировать с плотно прилегающей тканью, то могут обостриться гнойные высыпания, а на губах возникнет воспаление и трещины.
- Гиалуроновая кислота. Врач инъекционных методик омоложения советует использовать гиалуроновую кислоту в особо сложных случаях, когда домашний уход и все вышеперечисленные советы не помогают. Процедура предполагает не увеличение губ, а восстановление водного баланса.