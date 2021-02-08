Як доглядати за шкірою під час подорожі: 3 головні поради від Анастасії Кошман

Анастасія Кошман – дипломована косметологиня та ведуча реаліті-шоу "У кого більше" на Новому каналі. Дівчина є експерткою як у темі краси, так і у подорожах. Тому вона поділилася корисними порадами для догляду за шкірою обличчя, коли ви часто подорожуєте.

Ведуча і косметологиня зазначає, що важливо, аби ваш догляд за шкірою практично не відрізнявся у відрядженнях чи на відпочинку від того, який є звичним для вас вдома. Тому завжди беріть зі собою кілька базових засобів та користуйтеся лайфхаками від Анастасії Кошман.

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Поради для догляду за шкірою у подорожах

Беріть найнеобхідніші косметичні продукти

Дипломована косметологиня Анастасія каже, що потрібно завжди мати зі собою засіб для вмивання. Вона наголошує, що належне очищення шкіри повинно бути, незалежно від вашого місця знаходження. Коли ви подорожуєте, то користуватися засобом для вмивання навіть варто частіше, адже повітря у транспорті сушить дерму. Також шкіру потрібно тонізувати, використовуючи для процедури ватні диски. Наносіть тонік масажними рухами. Потім користуйтеся зволожувальним кремом. Незважаючи на обставини, ці б’юті-кроки є базовими, і їх потрібно повторювати регулярно, щоб не погіршити стан шкіри. Також ведуча радить не возити зі собою великі ємності з косметикою, а перелити продукти в маленькі флакони.

Захищайтеся від сонця

У подорожах використовуйте сонцезахисний крем. Настя каже: "Неважливо, куди ви їдете. На море, в тур Європою чи у гори. Повірте, там також є сонце, і воно дуже активне. Я знаю багато випадків, коли "обгорали", катаючись на лижах.

Відмовтеся від експериментів

За словами Анастасії Кошман, не варто експериментувати і пробувати користуватися місцевими косметичними засобами. Адже невідомо, який вплив матимуть певні компоненти на вашу шкіру. Натомість дерматологиня любить купувати багато нових б’юті-засобів, коли їде додому. Вона привозить маски, креми чи ще якусь косметику з Америки, Балі та інших куточків світу, а потім тестує їх вдома з друзями.

Анастасія ділиться ще порадою-бонусом для красунь, які обожнюють подорожі, як і вона.

Не забудьте про волосся. По-перше, я б не радила користуватись тим, що пропонує готель. Завжди майте при собі свій шампунь, кондиціонер та олійку для волосся. Це той мінімум, який має бути з собою в подорожі завжди. Якщо говорити про додаткові речі, це може бути ще термозахисний спрей чи зволожуюча пінка,

– ділиться ведуча тревел-шоу.

Мандруйте світом та пізнавайте його, але не забувайте завжди дбати про свою шкіру.