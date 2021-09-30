Косметологиня Сюзанна Елоян розповіла, чому правильно доглядати за шкірою рук восени так важливо. Спойлер: таким чином ви зможете зберегти дерму молодою та ніжною і не тільки.

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Як правильно доглядати за шкірою рук восени

Шкірі рук властиво швидко старіти. Якщо не доглядати за нею правильно, то насамперед порушиться цілісність шкірного покриву, з'являться тріщини і лущення. Варто знати, що восени різкі стрибки температури (вихід з теплого приміщення на вулицю та інше) також негативно впливають на стан дерми.

Аби уникнути негативних наслідків, зокрема обвітрення, привчіть себе носити рукавички. Цей аксесуар може сприяти сухості шкіри рук, тому регулярно використовуйте живильний крем.

Важливо, щоб крем був живильним, а не зволожувальним. Адже зволожувальний крем може навіть нашкодити шкірі в холодну пору року: він не має властивості глибоко проникати в епідерміс і не створює захисного шару на руках. Натомість живильний крем призначений для утримування вологи всередині дерми.



Особливості осіннього догляду за руками / Фото Unsplash

Як потрібно наносити живильний крем для рук

Восени кремом потрібно мастити руки 3 – 4 рази на день: перед кожним виходом на вулицю і після миття. Коли заходите в тепле приміщення з холодного повітря, то не мийте руки в гарячій воді – вибирайте воду кімнатної температури. Різкий контраст температур може викликати спазм судин.

Восени слід змінити звичне мило на зволожувальне. Адже антибактеріальне чи звичайне здатне сушити шкіру. Інколи слід використовувати скраб, бо відлущення ороговілих частинок дерми сприяє її м'якості, очищенню, покращує мікроциркуляцію.

Також для шкіри рук є важливим використання різних масок. Їх можна приготувати в домашніх умовах з натуральних інгредієнтів.



Як мати здорову шкіру / Фото Pexels

Рецепт живильної маски для рук

Вам знадобиться половинка стиглого банана, яку потрібно розім'яти до однорідної маси. Потім додайте 1 терту моркву середнього розміру і 2 столові ложки кокосової олії. Отриману суміш слід наносити на руки й огортати їх теплим рушником чи спеціальними рукавичками, щоб зберегти тепло і покращити ефект.

Залишіть суміш на руках на 15 – 20 хвилин, згодом залишки ретельно змийте водою, а потім закріпіть результат живильним кремом. Аби ефект був помітним, повторюйте процедуру 1 – 2 рази на тиждень.

Така маска для рук не лише живить шкіру, але й омолоджує її , бо містить багато вітаміну A.