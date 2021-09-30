Косметолог Сюзанна Элоян рассказала, почему правильно ухаживать за кожей рук осенью так важно. Спойлер: таким образом вы сможете сохранить дерму молодой и нежной и не только.

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Как правильно ухаживать за кожей рук осенью

Коже рук свойственно быстро стареть. Если не ухаживать за ней правильно, то первым делом нарушится целостность кожного покрова, появятся трещины и шелушения. Стоит знать, что осенью резкие скачки температуры (выход из теплого помещения на улицу и прочее) тоже негативно влияют на состояние дермы.

Чтобы избежать негативных последствий, в частности обветривания, приучите себя носить перчатки. Этот аксессуар может способствовать сухости кожи рук, поэтому регулярно используйте питательный крем.

Важно, чтобы крем был питательным, а не увлажняющим. Так как увлажняющий крем может даже навредить коже в холодное время года: он не имеет свойства глубоко проникать в эпидермис и не создает защитный слой на руках. Между тем питательный крем предназначен для удерживания влаги внутри дермы.



Особенности осеннего ухода за руками / Фото Unsplash

Как нужно наносить питательный крем для рук

Осенью кремом нужно мазать руки 3 – 4 раза в день: перед каждым выходом на улицу и после мытья. Когда заходите в теплое помещение из холодного воздуха, то не мойте руки в горячей воде – выбирайте воду комнатной температуры. Резкий контраст температур может вызвать спазм сосудов.

Осенью следует сменить привычное мыло на увлажняющее. Потому что антибактериальное или обычное способно сушить кожу. Иногда следует использовать скраб, потому что отшелушивание ороговевших частиц дермы способствует ее мягкости, очищению, улучшает микроциркуляцию.

Также для кожи рук является важным использование различных масок. Их можно приготовить в домашних условиях из натуральных ингредиентов.



Как иметь здоровую кожу / Фото Pexels

Рецепт питательной маски для рук

Вам понадобится половинка спелого банана, которую нужно размять до однородной массы. Затем добавьте 1 тертую морковь среднего размера и 2 столовые ложки кокосового масла. Полученную смесь следует наносить на руки и окутывать их теплым полотенцем или специальными перчатками, чтобы сохранить тепло и улучшить эффект.

Оставьте смесь на руках на 15 – 20 минут, впоследствии остатки тщательно смойте водой, а затем закрепите результат питательным кремом. Чтобы эффект был заметным, повторяйте процедуру 1 – 2 раза в неделю.

Такая маска для рук не только питает кожу, но и омолаживает ее, так как содержит много витамина A.