Як глибоко зволожити шкіру: 3 прості способи

Через зневоднення колір шкіри тьмяніє, на ній з’являються почервоніння та запалення. У такому випадку потрібно негайно зволожувати дерму. Адже цей етап ж одним із найголовніших у рутині догляду за шкірою.

Зволоження шкіри – це історія не лише про використання відповідних косметичних засобів, але тут також знадобиться допомога зсередини. Тому дізнайтеся про 3 прості способи зволожити шкіру.

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Глибоке зволоження шкіри

Насамперед харчування

Щоб шкіра залишалася постійно зволоженою, пийте достатню кількість води. Проте для ефективнішого результату потрібно поєднувати воду зі здоровою порцією незамінних жирних кислот. Памела Маршалл, клінічна косметологиня і співзасновниця Mortar & Milk, каже: "Усередині наша шкіра гідрофільна (може змішуватися з водою) і ліпофільна (притягує ліпіди), а це означає, що нам потрібні як вода, так і ліпіди, щоб підтримувати шкіру зволоженою".

Такі продукти, як горіхи, насіння, авокадо й жирна риба, можуть мати позитивний вплив на загальний рівень зволоженості шкіри, а також на її шари,

– додає косметологиня і радить вживати харчові домішки омега.

Не використовуйте інгредієнти зі сильною дією

Памела Маршалл пояснює: "Щоб справді якісно зволожувати шкіру, потрібно звертати увагу на інгредієнти, які ми використовуємо для догляду і які можуть спричинювати зневоднення. Ви можете використовувати всі способи зволоження у світі, але якщо зловживаєте такими інгредієнтами, як альфа-гідроксикислоти (AHA), то завжди страждатимете через наслідки зневоднення". Зокрема, такі активні речовини, як ретинол і кислоти, є корисними для шкіри. Але Маршалл переконана, що багато споживачів використовують їх неправильно: "Активні речовини, наприклад шматок торта, – приємно скуштувати їх час від часу, але в разі щоденного споживання вони можуть завдати шкоди здоров'ю вашої шкіри. Йдеться про пошук балансу між активними речовинами, антиоксидантами й захисними засобами".

Аби ефективно відлущувати ороговілі клітини шкіри і не шкодити дермі, експертка радить спробувати полігідроксикіслоти (або PHA). Вони виконують ідентичні функції, що й AHA – від відлущування до розгладження – стійкішим у довгостроковій перспективі способом. Їхня молекулярна маса вища, ніж в AHA. До того ж вони не подразнюють шкіру, а, навпаки, сприяють зменшенню запалення під час відлущування. Їм також властиві антиоксидантні й зволожувальні властивості, які допомагають захищати та утримували вологу в шкірі відповідно.

Також варто звернути увагу й на слова докторки Іфеоми Еджикеме, медичної консультантки й досвідченої косметологині, яка радить прислухатися до потреб своєї шкіри. У разі відчуття зневоднення чи подразнення шкіри можна припинити чи принаймні знизити рівень використання будь-якого відлущувального засобу. Натомість альтернативою можуть слугувати інгредієнти, які призначені для зменшення втрати води в шарах шкіри, водночас зміцнюючи шкірний бар'єр (наприклад, кераміди й ніацинамід). Саме ці речовини стимулюють вироблення колагену й зміцнюють бар'єрну функцію шкіри. Також важливо, щоб склад доглядових продуктів був м’яким, а не надто жорстким.

Додайте до б'юті-рутини більше зволожувальних засобів

Окрім гіалуронової кислоти, є багато інших інгредієнтів, які здатні ефективно зволожувати шкіру та утримувати в ній вологу. Докторка Еджикеме каже: "Гліцерин впливає на шкіру як природний зволожувальний чинник. Він недорогий, але ми рідко чуємо про нього, тому що він поступається гіалуроновій кислоті". Зокрема, гліцерин навіть глибше, ніж гіалуронова кислота, проникає у шари епідермісу і запобігає появі запалень. Гліцерин можна використовувати для всіх типів шкіри, оскільки він не спричинює комедонів, тому жирна й схильна до акне шкіра також може отримати від нього користь.

Докторка Еджикеме наголошує, що у догляді за шкірою потрібно використовувати гіалуронову кислоту, пантенол й алое вера. "Такі інгредієнти, як кераміди, сфінгозин і жирні кислоти, допомагають утримувати вологу", – пояснює вона.

Маршалл зазначає, що регулярність і тривалість використання є ключовими чинниками, якщо ви хочете побачити результат. "Використовуючи продукти для шкіри, створені для місцевого нанесення, потрібно розуміти, що більшість засобів для догляду за шкірою впливають тільки на зовнішній шар (або роговий шар) шкіри, який складається зі зрілих або мертвих клітин. Це означає, що більшість продуктів, які ми використовуємо, спершу впливає тільки на зовнішній шар, що в короткостроковій перспективі не впливає на функціональність шкіри", – розповідає експертка. Тому позитивний ефект забезпечений після довготривалого використання.