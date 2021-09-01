Як в інопланетянина, стиль диско, розрізи: які брови будуть модними цієї осені – 7 трендів

Тепер тренди для брів не закінчуватимуться лише ламінуванням і мильним ефектом. Восени 2021 модними будуть брови, схожі на інопланетянина, які продемонструвала Белла Хадід, ефектні розрізи, що виглядають особливо зухвало, кольорові акценти і не тільки.

Щороку з'являються інші тенденції у brow-індустрії. Спочатку у тренді були брови з риб'ячим хвостом, ореолові, геометричні, а для осені 2021 експерти поділилися новими б'юті-трюками для оформлення брів, які будуть на піку популярності в цьому сезоні.

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Які брови будуть модними восени 2021: 7 трендів

Догляд і натуральний стиль

Brow-майстер Робін Еванс каже: "Я відчуваю, що необхідний догляд і природні брови – це тенденція, яку ми будемо бачити дедалі частіше. Для свіжих, сучасних, натуральних брів я пропоную використовувати не надто пігментований олівець та прозорий гель для брів". Здорові і доглянуті брови ніколи не вийдуть з моди.



Натуральні брови / Фото Getty Images

Прямі палиці, як в інопланетянина

Тенденція стала актуальною завдяки тіктоку, а також модні брови в цікавому стилі продемонструвала Белла Хадід на червоній доріжці з нагоди Каннського кінофестивалю 2021. Майстер із оформлення брів Рене де ла Гарса прогнозує, що згодом прямі брови, напрямлені вгору, можуть стати класикою. Аби отримати такий ефект на бровах, потрібно хвостики зафіксувати у відповідному напрямі.



Модні брови / Фото з інстаграму @samvissermakeup

Вибілені брови

Тікток-тренд, який завоював прихильність Кім Кардашян та Мейсі Вільямс. Вибілені брови також до вподоби дизайнерам, які використали їх як складову макіяжу моделей для показів. Чудовим прикладом слугують шоу Dolce&Gabbana, Balmain та Jean-Paul Gaultier. Б'юті-трюк створює ілюзію відсутності брів, якщо дивитися здалеку. Видовище не для людей зі слабкими нервами, але ефект того вартий.



Маскування кольору брів / Фото з інстаграму Dolce&Gabbana

ROYGBIV-брови

Американська реперка Lizzo вирішила не обмежуватися лише білими бровами, а додала ще рожеві та фіолетові пігменти. Згодом брови у різних відтінках з'явилися на Паризькому тижні моди осінь – зима 2021. Бажаного ефекту можна досягти лише на світлих або вибілених бровах. Лайфхак: для макіяжу брів можна використовувати барвисту туш для вій та гель для фіксації брів. Робін Еванс радить не робити більше яскравих акцентів у мейк-апі. Нехай вся увага буде прикута до трендового оформлення брів.



Трендове оформлення брів / Фото з інстаграму Lizzo

Ламінування та ефект мильних брів

Нагадаємо, що за допомогою ламінування можна тимчасово зачесати брови вгору, чим спричинити модний пухнастий вигляд. Ламінування стало популярним у 2019 році та не втрачатиме своєї актуальності ще довго. Візажистка Деліна Медхін радить також звернути увагу на схожий тренд – ніжні "мильні" брови. Щоб отримати такий результат ламінованих брів в домашніх умовах, доведеться використовувати спеціальні засоби, а не лише гель.



Ефектний вигляд брів / Фото з інстаграму @este.production

Брови у стилі диско

Диско-брови – ще один б'юті-тренд, який прийшов із тіктоку. Мегс Кейхілл показала, як повинні виглядати модні брови і пояснила, як їх зробити. "Головне – розгладити брови вниз, щоб ви могли додати зверху хромовані або мерехтливі тіні для повік – не блиск. Адже блиск надто кремезний", – розповідає вона. Зачесавши брови вгору милом, Мегс використовує палець з тінями, які вона вибрала, і злегка стукає подушечкою пальця або проводить нею за лінією росту волосся над бровою. Інтенсивність погляду можна полегшити невеличкими штрихами олівця.



Диско-брови / Фото з інстаграму Мегс Кейхілл

Розрізи на бровах

Стильні "оголені" смужки між волосинами брів стали хітом 2021 року. На показі Miu Miu моделі продемонстрували наскільки ефектний вигляд можуть мати розрізи на бровах. Проте brow-майстри радять скористатися косметико, аби замаскувати необхідні волосини та імітувати розріз, перш ніж хапатися за лезо.