Как у инопланетянина, стиль диско, разрезы: какие брови будут модными этой осенью – 7 трендов

Теперь тренды для бровей не заканчиваться только ламинированием и мыльным эффектом. Осенью 2021 года модными будут брови, похожие на инопланетянина, которые продемонстрировала Белла Хадид, эффектные разрезы, которые выглядят особенно дерзко, цветовые акценты и не только.

Каждый год появляются другие тенденции в brow-индустрии. Сначала в тренде были брови с рыбьим хвостом, ореолы, геометрические, а для осени 2021 года эксперты поделились новыми бьюти-трюками для оформления бровей, которые будут на пике популярности в этом сезоне.

Большн о трендах: Диктуют модные бренды: 5 главных трендов осени 2021 в макияже

Какие брови будут модными осенью 2021: 7 трендов

Уход и натуральный стиль

Brow-мастер Робин Эванс говорит: "Я чувствую, что необходимый уход и природные брови – это тенденция, которую мы будем видеть все чаще. Для свежих, современных, натуральных бровей я предлагаю использовать слишком пигментированный карандаш и прозрачный гель для бровей". Здоровые и ухоженные брови никогда не выйдут из моды.



Натуральные брови / Фото Getty Images

Прямые палки, как у инопланетянина

Тенденция стала актуальной благодаря тиктоку, а также модные брови в интересном стиле продемонстрировала Белла Хадид на красной дорожке по случаю Каннского кинофестиваля 2021. Мастер по оформлению бровей Рене де ла Гарса прогнозирует, что впоследствии прямые брови, направленные вверх, могут стать классикой. Чтобы получить такой эффект на бровях, нужно хвостики зафиксировать в соответствующем направлении.



Модные брови / Фото из инстаграма @samvissermakeup

Выбеленные брови

Тикток-тренд, который завоевал расположение Ким Кардашян и Мэйси Уильямс. Отбеленные брови также нравится дизайнерам, которые использовали их как составляющую макияжа моделей для показов. Отличным примером служат шоу Dolce&Gabbana, Balmain и Jean-Paul Gaultier. Бьюти-трюк создает иллюзию отсутствия бровей, если смотреть издалека. Зрелище не для слабонервных, но эффект того стоит.



Маскировки цвета бровей / Фото из инстаграма Dolce&Gabbana

ROYGBIV-брови

Американская рэперша Lizzo решила не ограничиваться только белыми бровями, а добавила еще розовые и фиолетовые пигменты. Впоследствии брови в разных оттенках появились на Парижской неделе моды осень – зима 2021. Желаемого эффекта можно достичь только на светлых или отбеленных бровях. Лайфхак: для макияжа бровей можно использовать красочную тушь для ресниц и гель для фиксации бровей. Робин Эванс советует не делать больше ярких акцентов в мейк-апе. Пусть все внимание будет приковано к трендовому оформлению бровей.



Трендовое оформление бровей / Фото из инстаграма Lizzo

Ламинирование и эффект мыльных бровей

Напомним, что с помощью ламинирования можно временно причесать брови вверх, что придаст модный пушистый вид. Ламинирование стало популярным в 2019 году и не будет терять своей актуальности еще долго. Визажистка Делина Медхин советует также обратить внимание на похожий тренд – нежные "мыльные" брови. Чтобы получить такой результат ламинированных бровей в домашних условиях, придется использовать специальные средства, а не только гель.



Эффектный вид бровей / Фото из инстаграма @este.production

Брови в стиле диско

Диско-брови – еще один бьюти-тренд, который пришел из тиктока. Мегс Кэхилл показала, как должны выглядеть модные брови и объяснила, как их сделать. "Главное – разгладить брови вниз, чтобы вы могли добавить сверху хромированные или мерцающие тени для век – не блеск. Ведь блеск слишком громоздкий", – рассказывает она. Зачесав брови вверх мылом, Мегс использует палец с тенями, которые она выбрала, и слегка стучит подушечкой пальца или проводит ею по линии роста волос над бровью. Интенсивность взгляда можно облегчить небольшими штрихами карандаша.



Диско-брови / Фото из инстаграма Мегс Кейхилл

Разрезы на бровях

Стильные "обнаженные" полоски между волосками бровей стали хитом 2021 года. На показе Miu Miu модели продемонстрировали насколько эффектными могутбыть разрезы на бровях. Однако brow-мастера советуют воспользоваться косметикой, чтобы замаскировать необходимые волоса и имитировать разрез, прежде чем хвататься за лезвие.