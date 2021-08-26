Як у матері в молодості: Біллі Айліш зробила наймоднішу стрижку 2021 – ефектні фото

Улюблениця мільйонів, популярна співачка, 19-річна Біллі Айліш продовжує вражати ефектними змінами іміджу. Спочатку зірка пофарбувала своє чорно-зелене волосся у платиновий "блонд", а тепер зробила модну стрижку 2021 року – кошлатий боб. Дівчина зазначила, що саме така зачіска була в її матері в молодості.

Західні ЗМІ називають Біллі Айліш "королевою трансформації волосся". Цього разу співачка підстригла свої пасма, створивши коротке і кошлате боб-каре. На трендову стрижку її надихнуло старе фото мами.

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Біллі Айліш наважилася на боб-каре

Нову стрижку популярна співачка продемонструвала на відео, яке опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 90 мільйонів підписників. Згодом вона поділилася старою чорно-білою світлиною своєї мами у сторіз та додала надпис: "Як моя мама". Матір Біллі була зображена на фото з такою ж зачіскою, яку тепер носить її донька.



Як виглядала в молодості мати Біллі Айліш / Фото з інстаграму співачки

Після оновлення іміджу Біллі Айліш почала активно публікувати знімки із новою стрижкою.



Ретро-фото Біллі Айліш у новому іміджі / Фото з інстаграму зірки



Наймодніша зваблива стрижка 2021 / Фото з інстаграму Біллі Айліш

У новій зачісці співачка поєднала 2 головних hair-тренди 2021 року: боб і ефект махорки. Цього року обидві тенденції спричинили справжній фурор у соціальних мережах. Наприклад хештег "shaghaircut" наразі зібрав понад 55 мільйонів переглядів у тіктоці, тоді як хештег "bobhaircut" має 28 мільйонів переглядів. Аби стрижка була більш наближеною до ретро-стилю Біллі Айліш вирішила доповнити її чітким чубчиком.



Біллі Айліш з новою стрижкою / Фото з інстаграму @billieeilish__fan__avocado



Папараці сфотографували Біллі Айліш на вулиці / Фото з інстаграму @billieeilishtours​

Нагадаємо, що зараз Біллі готується до виходу на червону доріжку з нагоди зустрічі Met Gala 2021. Ймовірно, що нову стрижку вона планує цікаво стилізувати.

Реакція шанувальників на зміни іміджу Біллі Айліш