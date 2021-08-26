Как у мамы в молодости: Билли Айлиш сделала модную стрижку 2021 – эффектные фото
Источник:инстаграм Билли Айлиш
Любимица миллионов, популярная певица, 19-летняя Билли Айлиш продолжает поражать эффектными изменениями имиджа. Сначала звезда покрасила свои черно-зеленые волосы в платиновый "блонд", а теперь сделала модную стрижку 2021 – лохматый боб. Девушка отметила, что именно такая прическа была у ее матери в молодости.
Западные СМИ называют Билли Айлиш "королевой трансформации волос". На этот раз певица подстригла свои пряди, создав короткое и лохматое боб-каре. На трендовую стрижку ее вдохновило старое фото мамы.
Не менее интересно: От Жозефин Скривер: 7 летних и модных причесок на длинные волосы, которые сможет повторить каждая
Билли Айлиш решилась на боб-каре
Новую стрижку популярная певица продемонстрировала на видео, которое опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее почти 90 миллионов подписчиков. Впоследствии она поделилась старой черно-белой фотографией своей мамы в сториз и добавила надпись: "Как моя мама". Мама Билли была изображена на фото с такой же прической, которую теперь носит ее дочь.
Как выглядела в молодости мама Билли Айлиш / Фото с инстаграма певицы
После обновления имиджа Билли Айлиш начала активно публиковать снимки с новой стрижкой.
Ретро-фото Билли Айлиш в новом имидже / Фото с инстаграма звезды
Модная обольстительная стрижка 2021 / Фото с инстаграма Билли Айлиш
В новой прическе певица совместила 2 главных hair-тренда 2021: боб и эффект махорки. В этом году обе тенденции вызвали настоящий фурор в социальных сетях. Например хэштег "shaghaircut" пока собрал более 55 миллионов просмотров в тиктоке, тогда как хэштег "bobhaircut" имеет 28 миллионов просмотров. Чтобы стрижка была более приближенной к ретро-стилю Билли Айлиш решила дополнить ее четкой челкой.
Билли Айлиш с новой стрижкой / Фото с инстаграма @billieeilish__fan__avocado
Папарацци сфотографировали Билли Айлиш на улице / Фото с инстаграма @billieeilishtours
Напомним, что сейчас Билли готовится к выходу на красную дорожку по случаю встречи Met Gala 2021. Вероятно, что новую стрижку она планирует интересно стилизовать.
Реакция поклонников на изменение имиджа Билли Айлиш
- "Делай все, что ты можешь сделать, чтобы быть лучшей версией себя, насколько ты можешь быть";
- "У меня точно такая же стрижка, но твоя выглядит круче";
- "Мило";
- "Дай нам еще одно новое фото";
- "Ты выглядишь очень горячо и хорошо";
- "Окей, боб";
- "Билли отрезала ее волосы, так что и я отрежу свои волосы".