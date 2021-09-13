Інколи навіть регулярні візити до стоматолога та ретельне чищення зубів не допомагають отримати омріяну білосніжну усмішку. Цьому можуть заважати різноманітні фактори, які викликають потемніння і знебарвлення зубів. Варто дізнатися більше про причини, чому зуби не є ідеально білими.