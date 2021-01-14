Усмішку на мільйон можна мати за допомогою правильного догляду за зубами. Для того варто дізнатися декілька важливих правил, які сприятимуть сяянню та білосніжності вашої усмішки.

Аби усмішка була звабливою, а зуби білими, слід належним чином доглядати за ротовою порожниною. Cosmopolitan розповів, як сприяти здоров’ю і красі зубів без вінірів чи імплантів. Читайте також: Проти зморшок без ризику для здоров’я: 4 альтернативи ботоксу Правила догляду за зубами для красивї усмішки Правильна гігієна ротової порожнини. Етап очищення зубів і рота повинен складатися з 3 кроків: використання зубної нитки, аби видалити залишки їжі, очищення щіткою проти накопичення нальоту, а також ополіскування спеціальним засобом, щоб нейтралізувати мікроби і бактерії. Кожен з описаних кроків повинен тривати 1-2 хвилини та стати обов’язковим ритуалом вашої щоденної рутини.

Етап очищення зубів і рота повинен складатися з 3 кроків: використання зубної нитки, аби видалити залишки їжі, очищення щіткою проти накопичення нальоту, а також ополіскування спеціальним засобом, щоб нейтралізувати мікроби і бактерії. Кожен з описаних кроків повинен тривати 1-2 хвилини та стати обов’язковим ритуалом вашої щоденної рутини. Змінюйте зубну щітку. Стоматологи рекомендують кожні 2-3 місяці починати користуватися новою щіткою для чищення зубів. До її вибору слід підходити відповідально, щоб інструмент задовольняв ваші індивідуальні потреби. Наприклад, звертайте увагу на чутливість зубів, а пасту придбайте з низькою абразивністю, щоб не пошкодити емаль. View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber) Не їжте після очищення. Почистивши зуби, відмовтеся від будь-якої їжі. Адже усі ваші зусилля будуть марними: цукор і кислота потраплять на незахищену емаль, внаслідок чого утворяться бактерії і шкідливі мікроорганізми. Тому гігієну ротової порожнини слід проводити перед сном.

Почистивши зуби, відмовтеся від будь-якої їжі. Адже усі ваші зусилля будуть марними: цукор і кислота потраплять на незахищену емаль, внаслідок чого утворяться бактерії і шкідливі мікроорганізми. Тому гігієну ротової порожнини слід проводити перед сном. Цукор може бути нешкідливим. Мова йде про безпечний березовий цукор, який запобігає розмноженню небезпечних бактерій. Зокрема, продукт володіє властивістю захисту ясен, зміцнює емаль, запобігає розвитку карієсу. Спробуйте користуватися пастою для чищення зубів, яка у своєму складі містить ксиліт. Незабаром ви помітите результат.

Мова йде про безпечний березовий цукор, який запобігає розмноженню небезпечних бактерій. Зокрема, продукт володіє властивістю захисту ясен, зміцнює емаль, запобігає розвитку карієсу. Спробуйте користуватися пастою для чищення зубів, яка у своєму складі містить ксиліт. Незабаром ви помітите результат. Регулярний візит до стоматолога. Якщо ви не любите чи боїтеся стоматологів, то подумайте в цей момент про наслідки, які вас очікують у випадку ігнорування перевірки у спеціаліста. Професійна гігієна ротової порожнини раз на півроку є особливо корисною, а плановий огляд у стоматолога допоможе завжди зберігати зуби здоровими і білосніжними.