Даже чрезмерное употребление напитков с цветной окраской может вызвать потерю белоснежности зубов. Нездоровый вид улыбки также вызывают другие факторы.

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4 полезных привычки для белоснежной улыбки

Пейте воду и травяные чаи. Выбирайте напитки, которые не содержат фруктов, большого количества фосфорной и лимонной кислоты, сахара. Такие ингредиенты способны привести к кариесу и потере белизны, потому что дентин, который имеет естественный желтый цвет, будет просвечивать через истощенную эмаль. В то же время в сладкие и кислые напитки можно добавлять лед, чтобы разбавить их.

Выбирайте напитки, которые не содержат фруктов, большого количества фосфорной и лимонной кислоты, сахара. Такие ингредиенты способны привести к кариесу и потере белизны, потому что дентин, который имеет естественный желтый цвет, будет просвечивать через истощенную эмаль. В то же время в сладкие и кислые напитки можно добавлять лед, чтобы разбавить их. Очищайте зубы только через 1 час после приема пищи. В таком случае стоматологи рекомендуют лучше воспользоваться зубной нитью или прополоскать ротовую полость. Специалисты объясняют, что кислые продукты и напитки на некоторое время смягчают эмаль, поэтому чистка зубов сразу после употребления пищи повлияет на белизну зубов, потому что кислота еще больше впитается в эмаль, а во время очистки эмаль можно повредить.



Секреты белоснежной улыбки / Фото из инстаграма Тины Кунаки

Пейте воду. На красоту и здоровье зубов негативно может повлиять игристое вино. Пузырьки, которые есть в нем, создают с помощью углекислого газа, который растворяется в кислоте. А микс сахара и пузырьков впоследствии способен привести к отделению зубов от десен. Поэтому выпивайте стакан воды во время употребления вина, дополнительно попробуйте прополоскать рот водой, чтобы снизить кислотность при контакте с зубами. Нейтрализовать кислоту еще может сочетание сладкого и щелочей (например, кусочка сыра).

На красоту и здоровье зубов негативно может повлиять игристое вино. Пузырьки, которые есть в нем, создают с помощью углекислого газа, который растворяется в кислоте. А микс сахара и пузырьков впоследствии способен привести к отделению зубов от десен. Поэтому выпивайте стакан воды во время употребления вина, дополнительно попробуйте прополоскать рот водой, чтобы снизить кислотность при контакте с зубами. Нейтрализовать кислоту еще может сочетание сладкого и щелочей (например, кусочка сыра). Употребляйте сладости во время основных приемов пищи. Таким образом можно избежать вредного воздействия сахара. К тому же стоит отказаться от чрезмерных сладких перекусов в течение дня. Ведь даже фрукты, сухофрукты и батончики приводят к тому, что в течение 30 – 40 минут после их употребления слюна нейтрализует кислотность, а в случае более частых перекусов она не успевает этого делать.



Как иметь красивые и здоровые зубы / Фото из инстаграма Тины Кунаки

Добавим, что стоматолога нужно посещать не реже 1 раза в полгода, чтобы он провел профилактический осмотр вашей ротовой полости.