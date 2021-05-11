Эти упражнения стимулируют мышцы, кожу и лимфатическую систему, улучшают кровообращение и впоследствии подтягивают кожу лица. Чтобы быстро заметить результат, выполняйте упражнения регулярно.

Полезно знать: Какие 3 бьюти-средства вы используете неправильно: распространенные ошибки

Лифтинг-упражнения для лица

Для тонуса щек

Ежедневно повторяйте такие движения: нижними частями ладоней обеих рук зафиксируйте кожу на верхних точках скул, теперь улыбнитесь как можно шире. В этот момент важно почувствовать, как шевелятся мышцы. Тогда снова расслабьте губы. Повторяйте упражнение 10 раз.

Для тонуса участка кожи вокруг глаз

Женщины знают, что этот участок лица является наиболее проблемным и деликатным. Именно здесь появляются первые признаки старения даже до 30 лет. Чтобы вернуть коже тонус, повторяйте полезное упражнение: кончики пальцев обеих рук аккуратно положите на верхнюю часть скул, задержите пальцы на месте, слегка сдвигая кожу под ними вниз, наклоните голову назад с открытыми глазами. Завершая упражнение, закройте глаза, пальцы держите на первоочередном месте и посчитайте до 5. Повторите манипуляцию 4 – 5 раз.

Для красивого лба

Положите по 1 пальцу над каждым веком. Затем закройте глаза и держите пальцы, не двигая ими, над бровями, а теперь ритмично поднимайте брови. Попробуйте поднять и задержать брови в таком состоянии на 10 секунд, а затем опустите. Повторяйте упражнение 5 раз.