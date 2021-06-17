Як мати здорову спину і гнучке тіло: 6 простих вправ для тих, хто постійно за комп'ютером

17 червня 2021 , 15:59
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Джерело:

Harper's Bazaar

Тривала щоденна робота за комп'ютером може призвести до болі у спині і втрати гнучкості тіла. Проте за допомогою кількох простих вправ можна позбутися від цих неприємних відчуттів. Щоб забути про біль в спині, привести своє тіло в тонус і стати гнучкими, достатньо трішки часу виділяти на домашнє тренування.

Неправильна постава, робота за комп'ютером та інші чинники можуть викликати дискомфорт. Щоденне повторення корисних і простих вправ допоможе не лише покращити стан здоров'я, але й загальний вигляд тіла.

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6 простих вправ для здорової спини та гнучкості

Нахили тулуба вперед з положення стоячи

  • Станьте рівно, покладіть стопи на ширині плечей, випряміть спину.
  • Починайте повільно опускати спочатку голову, потім плечі, а тоді хребець за хребцем. Якщо ваше тіло ще недостатньо гнучке, і ви не можете торкнутися руками до підлоги, то трішки зігніть ноги в колінах.
  • У нижній точці потрібно затриматися на декілька секунд. Потім за допомогою зусиль сідничних м'язів поверніться у вихідне положення. Важливо запам'ятати, що корпус не слід витягувати вгору за рахунок м'язів спини. У той час м'язи спини повинні тримати корпус в прямому положенні, а піднімати його – сідничні.

Зробіть 5 підходів. Вправа допоможе покращити гнучкість хребта і приведе в тонус м'язи пресу, спини і сідниць.


Вправа для спини / Фото Harper's Bazaar

Кобра

  • Ляжте на живіт і покладіть стопи одна біля одної, кисті рук залиште під плечима.
  • Починайте поступово піднімати грудну клітку все вище. Під час виконання вправи руки повинні лише фіксувати положення, адже підйом потрібно здійснювати за рахунок м'язів спини.
  • Вирівняйте руки, як у віджиманні, але стегна не відривайте від підлоги.
  • Голову не слід надто відхиляти назад. Якщо виникне дискомфорт у шиї, то спробуйте виконувати вправу менш інтенсивно.

Повторіть 3 підходи. Комплекс допоможе задіяти м'язи спини, грудей, сідниць і рук.


Корисна вправа для тіла / Фото Harper's Bazaar

Скручування сидячи

  • Сядьте на підлогу і випряміть ноги.
  • Ліве коліно зігніть і заведіть ліву ногу за праву.
  • Правил ліктем потрібно впертися в ліве коліно. Тепер потягніться, затримайтеся на кілька секунд і поверніться у вихідне положення.
  • Зробіть усе те ж саме, але в інший бік.

Зробіть 2 підходи на кожен бік. Таким чином ви зможете підвищити гнучкість плечей, грудей і хребта.


Домашнє тренування / Фото Harper's Bazaar

Місток

  • Ляжте на спину, зігніть ноги в колінах.
  • Плавно піднімайте стегна вгору. При цьому плечі, руки та ступні притисніть до підлоги.

Повторіть 3 рази вправу, щоб розтягнути шию, хребет і стегна.


Вправа для розтягування / Фото Harper's Bazaar

Плуг

  • Насамперед потрібно лягти на спину і покласти руки вздовж тіла.
  • Починайте піднімати ноги, заводячи їх за голову. Намагайтеся випрямити ноги і доторкнутися ними до підлоги. Якщо ваше тіло ще недостатньо гнучке, то залиште стопи у повітрі.
  • У вихідне положення повертайтеся повільно та акуратно.

Зробіть 3 підходи. Вправа задіє м'язи спини, шию, ноги і плечі.


Оригінальна і корисна вправа / Фото Harper's Bazaar

Поза немовляти

  • З положення стоячи на колінах треба сісти на п'ятки.
  • Нахиляйте верхню частину тіла до підлоги, допоки груди не торкнуться стегон.
  • При цьому руки покладіть уздовж ніг або витягніть вперед. Важливо розслабити плечі і спину, а чолом впертися в підлогу або на руки.

Щоб підвищити гнучкість хребта і стегон, достатньо зробити 1 підхід.


Ефективне тренування / Фото Harper's Bazaar

Автор: Лідія Цюпера