Здоровая спина и гибкое тело: 6 простых упражнений для тех, кто постоянно за компьютером

Длительная ежедневная работа за компьютером может привести к боли в спине и потере гибкости тела. Однако с помощью нескольких простых упражнений можно избавиться от этих неприятных ощущений. Чтобы забыть о боли в спине, привести свое тело в тонус и стать гибкими, достаточно чуточку времени выделять на домашнюю тренировку.

Неправильная осанка, работа за компьютером и другие факторы могут вызвать дискомфорт. Ежедневное повторение полезных и простых упражнений поможет не только улучшить состояние здоровья, но и общий вид тела.

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6 простых упражнений для здоровой спины и гибкости

Наклоны туловища вперед из положения стоя

Встаньте ровно, стопы на ширине плеч, выпрямите спину.

Начинайте медленно опускать сначала голову, потом плечи, а тогда позвонок за позвонком. Если ваше тело еще недостаточно гибко, и вы не можете коснуться руками пола, то чуть согните ноги в коленях.

В нижней точке нужно задержаться на несколько секунд. Затем с помощью усилий ягодичных мышц вернитесь в исходное положение. Важно запомнить, что корпус не следует вытягивать вверх за счет мышц спины. В то же время мышцы спины должны держать корпус в прямом положении, а поднимать его – ягодичные.

Сделайте 5 подходов. Упражнение поможет улучшить гибкость позвоночника и приведет в тонус мышцы пресса, спины и ягодиц.



Упражнение для спины​ / Фото Harper's Bazaar

Кобра

Лягте на живот, стопы друг возле друга, кисти рук оставьте под плечами.

Начинайте постепенно поднимать грудную клетку все выше. Во время выполнения упражнения руки должны лишь фиксировать положение, ведь подъем нужно осуществлять за счет мышц спины.

Выровняйте руки, как в отжиме, но бедра не отрывайте от пола.

Голову не следует слишком отклонять назад. Если возникнет дискомфорт в шее, то попробуйте выполнять упражнение менее интенсивно.

Повторите 3 подхода. Комплекс поможет задействовать мышцы спины, груди, ягодиц и рук.



Полезное упражнение для тела / Фото Harper's Bazaar

Скручивание сидя

Сядьте на пол и выпрямите ноги.

Левое колено согните и заведите левую ногу за правую.

Правым локтем нужно упереться в левое колено. Теперь потянитесь, задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение.

Сделайте все то же самое, но в другую сторону.

Сделайте 2 подхода на каждую сторону. Таким образом вы сможете повысить гибкость плеч, груди и позвоночника.



Домашняя тренировка / Фото Harper's Bazaar

Мостик

Лягте на спину, согните ноги в коленях.

Плавно поднимайте бедра вверх. При этом плечи, руки и ступни прижмите к полу.

Повторите 3 раза упражнение, чтобы растянуть шею, позвоночник и бедра.



Упражнение для растяжки / Фото Harper's Bazaar

Плуг

Первым делом нужно лечь на спину и положить руки вдоль тела.

Начинайте поднимать ноги, заводя их за голову. Старайтесь выпрямить ноги и прикоснуться ими к полу. Если ваше тело еще недостаточно гибкое, то оставьте стопы в воздухе.

В исходное положение возвращайтесь медленно и аккуратно.

Сделайте 3 подхода. Упражнение задействует мышцы спины, шею, ноги и плечи.



Оригинальное и полезное упражнение / Фото Harper's Bazaar

Поза младенца

Из положения стоя на коленях надо сесть на пяточки.

Наклоняйте верхнюю часть тела к полу, пока грудь не коснется бедер.

При этом руки положите вдоль ног или вытяните вперед. Важно расслабить плечи и спину, а лбом упереться в пол или на руки.

Чтобы повысить гибкость позвоночника и бедер, достаточно сделать 1 подход.



Эффективная тренировка / Фото Harper's Bazaar