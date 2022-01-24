Если уметь правильно использовать фен, то он может творить невероятные вещи. Например, придавать волосам невероятный объем.

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Секрет безупречной укладки француженок

С помощью фена можно не только быстро высушить волосы, но и достичь желаемой текстуры и желанного объема у корней, как у парижанок. Получить результат салонной укладки не так трудно в домашних условиях. Секрет – в правильном использовании бьюти-инструмента.

Сразу после того, как высушите волосы, оставив их слегка влажными, можно переходить к процессу создания идеальной укладки – подсушенные пряди менее уязвимы и подвержены повреждениям. Возьмите прядь волос с макушки и обведите ее вокруг щетки для укладки шевелюры (чем больше щетка, тем больший объем вы получите). Затем направляйте на прядь горячий воздух: сначала сверху, а затем снизу.



Укладка с идеальным объемом / Фото из инстаграма @pollyhey

Следующий шаг – самый важный: перед тем, как высвободить прядь из щетки, полученный объем нужно зафиксировать волной холодного воздуха. Не спешите и старайтесь как можно тщательнее разогревать каждую прядь, а затем тщательно ее охлаждать, прежде чем перейти к следующей. Именно этот контраст горячего и холодного воздуха позволит надолго сохранить вашу укладку. В частности, холодный воздух помогает разглаживать кутикулы, усиливая блеск волос.



Укладка во французском стиле / Фото из инстаграма @pollyhey

Прическа будет иметь еще более безупречный вид, если воспользоваться советом hair-стилистов: выбрать правильные средства для ухода за волосами, а также применять специальные продукты для укладки. Если после сушки феном волосы у корней будут казаться пушистыми, то нанесите на ладони небольшое количество средств для укладки и аккуратными движениями нанесите на локоны.