Як намалювати ідеальні стрілки на очах: корисні лайфхаки
Для багатьох дівчат намалювати ідеальні стрілки – це те ще завдання. Але б’юті-фахівці вже розробили декілька лайфхаків. Як намалювати стрілки будь-якою підводкою – читайте в матеріалі.
Існує безліч видів підводок, а варіантів стрілок – ще більше! Тому багато дівчат не знають, з чого варто почати. Про секрети розповідає Krasa 24.
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Як намалювати стрілки
Секрети для ідеальних стрілок рідкою підводкою
- Наносити її краще поверх тіней або бази. Для того, щоб вона не стягувала шкіру.
- Якщо ви це робите вперше, намалюйте лінію спочатку за допомогою коричневого олівця.
- Коли ви нанесли підводку, дайте їй висохнути.
Простий і зрозумлий туторіал
- Промалюйте точку у внутрішньому кутику ока.
- Відзначте точками на повіці межі райдужної оболонки та зіниці.
- Відзначте край ока та межу повіки. Ця точка визначає товщину стрілки. Потім поставте крапку на середині уявної лінії між кінчиком ока та бровою.
- Далі промалюйте по точках лінію.
- Намалюйте лінію, що з'єднає крайню точку стрілки з кінчиком ока. Акуратно зафарбуйте стрілку.
- Повторіть те саме на іншому оці.
- Для початківців ідеальний варіант – це фломастер (маркер).
- Починаємо з бази під макіяж.
- Не закривайте та не примружуйте очі, поки малюєте "хвостик".
- Намалюйте пряму лінію від кінчика стрілки до внутрішнього куточка ока. Якщо провести лінію без відриву занадто складно, спробуй робити це штрихами.
Порівняння кісточки підводки та фломастера / Фото beautyinsider, cosmo
Яку форму стрілки обрати
- Для близько посаджених очей підійде довга стрілка: вона візуально "розсуне" очі.
- Довгий і товстий хвостик підійде круглим очам. А стрілку потрібно починати від центру повіки.
- Якщо у вас маленькі очі, то почніть стрілку з зовнішнього куточка та зробіть довгий "хвостик".
Різні види стрілок / Фото cosmo
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