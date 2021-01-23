Для багатьох дівчат намалювати ідеальні стрілки – це те ще завдання. Але б’юті-фахівці вже розробили декілька лайфхаків. Як намалювати стрілки будь-якою підводкою – читайте в матеріалі.

Існує безліч видів підводок, а варіантів стрілок – ще більше! Тому багато дівчат не знають, з чого варто почати. Про секрети розповідає Krasa 24. Читайте також Як зробити шкіру ідеальною: проста регулярна б’юті-звичка Як намалювати стрілки Секрети для ідеальних стрілок рідкою підводкою Наносити її краще поверх тіней або бази. Для того, щоб вона не стягувала шкіру.

Якщо ви це робите вперше, намалюйте лінію спочатку за допомогою коричневого олівця.

Коли ви нанесли підводку, дайте їй висохнути. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ADRIANA | Makeup lover (@makeupmindfreak) Простий і зрозумлий туторіал Промалюйте точку у внутрішньому кутику ока. Відзначте точками на повіці межі райдужної оболонки та зіниці. Відзначте край ока та межу повіки. Ця точка визначає товщину стрілки. Потім поставте крапку на середині уявної лінії між кінчиком ока та бровою. Далі промалюйте по точках лінію. Намалюйте лінію, що з'єднає крайню точку стрілки з кінчиком ока. Акуратно зафарбуйте стрілку. Повторіть те саме на іншому оці. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eyeliner (@meyelinerr) Нерівності можна замазати консилером. Як намалювати рівні стрілки на очах підводкою-фломастером: Для початківців ідеальний варіант – це фломастер (маркер).

Починаємо з бази під макіяж.

Не закривайте та не примружуйте очі , поки малюєте "хвостик".

, поки малюєте "хвостик". Намалюйте пряму лінію від кінчика стрілки до внутрішнього куточка ока. Якщо провести лінію без відриву занадто складно, спробуй робити це штрихами.

Порівняння кісточки підводки та фломастера / Фото beautyinsider, cosmo Яку форму стрілки обрати Для близько посаджених очей підійде довга стрілка: вона візуально "розсуне" очі.

підійде довга стрілка: вона візуально "розсуне" очі. Довгий і товстий хвостик підійде круглим очам. А стрілку потрібно починати від центру повіки.

А стрілку потрібно починати від центру повіки. Якщо у вас маленькі очі, то почніть стрілку з зовнішнього куточка та зробіть довгий "хвостик".

Різні види стрілок / Фото cosmo